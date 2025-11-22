La cuenta regresiva ha comenzado. Dentro de los próximos días llegará a Netflix el desenlace de la serie que durante casi una década ha marcado un antes y un después en la televisión por streaming. Su final, dividido en tres partes y con un despliegue técnico sin precedentes, promete convertirse en uno de los eventos más grandes que la plataforma haya lanzado. Con millones de seguidores pendientes de su regreso, la expectativa por conocer cómo concluirá esta historia se encuentra en su punto más alto. A continuación, te contamos de qué producción se trata.

¿QUÉ SERIE ESTÁ A PUNTO DE ESTRENAR SU FINAL?

Se trata de “Stranger Things”, la exitosa ficción que inició en 2016 y que, tras nueve años como uno de los pilares del catálogo de Netflix, llega a su quinta y última temporada. Este cierre será lanzado en tres tandas: los cuatro primeros episodios el 26 de noviembre, tres más el 25 de diciembre, y el capítulo final, programado para el 31 de diciembre de 2025.

¿CÓMO SERÁ LA ESTRUCTURA DE ESTRENO DE LOS EPISODIOS?

A diferencia de su formato tradicional, Netflix optó por dividir la temporada en tres partes.

Volumen 1 (26 de noviembre de 2025):

Episodio 1: The Crawl

Episodio 2: The Vanishing of…

Episodio 3: The Turnbow Trap

Episodio 4: Sorcerer

Volumen 2 (25 de diciembre de 2025):

Episodio 5: Shock Jock

Episodio 6: Escape From Camazotz

Episodio 7: The Bridge

Final (31 de diciembre de 2025):

Episodio 8: The Rightside Up

Los episodios se habilitarán simultáneamente en todos los territorios: 8:00 p. m. en Perú, Estados Unidos (Miami) y Colombia; 7:00 p. m. en México; 10:00 p. m. en Argentina; y 2:00 a. m. del día siguiente en España, según informa CNN en Español.

(Foto: Netflix)

¿POR QUÉ ESTA TEMPORADA ES LA MÁS COSTOSA DE NETFLIX?

El cierre de la serie ha superado cualquier presupuesto previo en la plataforma. Cada capítulo tuvo un costo estimado de 50 a 60 millones de dólares, sumando entre 400 y 480 millones solo para la quinta entrega. Así, Stranger Things se convierte en la producción más cara en la historia de Netflix, acumulando alrededor de 870 millones de dólares en sus cinco temporadas.

¿QUÉ HACE DIFERENTE ESTE ESTRENO RESPECTO A AÑOS ANTERIORES?

Además de su inversión récord, la temporada final marcará un hito al proyectar su episodio definitivo en cines de Estados Unidos y Canadá, algo inédito para una serie original de la plataforma fuera de festivales. El capítulo de cierre, de dos horas, se exhibirá entre el 31 de diciembre y el 1 de enero en 350 salas seleccionadas.

¿QUÉ SE SABE DE LA HISTORIA QUE VEREMOS EN ESTA ÚLTIMA TEMPORADA?

Esta última entrega se sitúa en el otoño de 1987, tiempo después de la devastación provocada por Vecna. Hawkins permanece bajo cuarentena militar, mientras Eleven vuelve a esconderse debido a la presión del Gobierno. El villano continúa desaparecido, y nuevas sensaciones inquietantes conectadas a Will anticipan un enfrentamiento final aún más peligroso. Para derrotar definitivamente a la amenaza del “Upside Down”, el grupo protagonista deberá mantenerse unido por última vez.