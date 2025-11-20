El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó este jueves que el Gobierno observará la ley que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2027, si el Congreso no diferencia a los mineros informales que buscan regularizarse de aquellos que operan al margen de la ley.

En declaraciones a Canal N, Álvarez señaló que el Parlamento tiene plena capacidad para “abrir la baraja” y corregir el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas.

“El Congreso tiene los votos de sobra para aprobar el Reinfo. Nosotros confiamos y estamos invocando que ellos abran la baraja para contemplar esa realidad; no es posible que la gente que enriquece destrozando la naturaleza pueda seguir lucrando y estableciendo mafias criminales alrededor de la minería”, dijo.

El primer ministro subrayó que resulta necesario preservar los intereses de la pequeña minería y de la minería artesanal, pero sin permitir que actividades ilícitas continúen amparándose en el Reinfo.

“El Congreso tiene los instrumentos adecuados para separar la paja del trigo. Si ellos no lo hacen, nosotros primero vamos a observar la ley; pero, si no hay la decisión del Congreso de hacer algo bien hecho, entonces van a superar la insistencia y nosotros llevaremos el tema al Tribunal Constitucional”, sostuvo.

“Ellos sí pueden hacer una sentencia manipulativa; o sea, no decir sí o no, sino entrar al fondo del asunto y separar la paja del trigo para tratar de establecer un modelo diferente del simplista Reinfo”, explicó.

El dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso propone extender la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2027.