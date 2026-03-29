El Comercio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El error de mirar la mina

“El mineral que sale de la tierra no tiene valor hasta que pasa por una planta de beneficio”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El problema no está en la mina. Está en lo que ocurre después, en la planta de beneficio".
    "El problema no está en la mina. Está en lo que ocurre después, en la planta de beneficio".

    El Perú insiste en combatir la minería ilegal mirando donde menos importa: el socavón. Mientras el Estado dispersa esfuerzos persiguiendo a miles de pequeños mineros, el verdadero negocio sigue operando casi intacto.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.