"La forma del agua" ("The Shape of Water"), de Guillermo del Toro, ganó el domingo el Oscar 2018 a Mejor película, la estatuilla más importante de la ceremonia. La noche fue estelar para el mexicano, que minutos antes se quedó con la estatuilla a Mejor Director.

Guillermo Del Toro, de 53 años, ya había sido nominado a los Oscar en 2007 en las categorías de Mejor guión original y Mejor película extranjera por el filme "El laberinto del fauno".

En "La forma del agua", Del Toro narra la historia de una joven limpiadora que trabaja en un laboratorio de alta seguridad en Baltimore, donde conoce a una criatura capturada en el Amazonas, a la que los aborígenes locales adoraban como un dios, y comienza una relación que se convierte en un romance.

Esta es la lista completa de ganadores:

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe, “The Florida Project”

Woody Harrelson, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri” Richard Jenkins, “The Shape of Water”

Christopher Plummer, “All the Money in the World”

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri” (GANADOR)

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

“Darkest Hour” (GANADORA)

“Victoria & Abdul”

“Wonder”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

“Beauty and the Beast”

“Darkest Hour”

“Phantom Thread” (GANADORA)

“The Shape of Water”

“Victoria & Abdul”

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

"Abacus: Small Enough to Jail"

“Faces Places”

“Icarus” (GANADORA)

"Last Men in Aleppo"

“Strong Island”

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

“Baby Driver”

“Blade Runner 2049”

“Dunkirk” (GANADORA)

“The Shape of Water”

“Star Wars: The Last Jedi”

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

“Baby Driver”

“Blade Runner 2049”

“Dunkirk” (GANADORA)

“The Shape of Water”

“Star Wars: The Last Jedi”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Beauty and the Beast”

“Blade Runner 2049”

“Darkest Hour”

“Dunkirk”

“The Shape of Water” (GANADORA)

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA

“Una mujer fantástica” (Chile) (GANADORA)

“El insulto” (Líbano)

“Sin amor” (Rusia)

"La herida" (Suráfrica)

“The Square” (Suecia).

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J. Blige, “Mudbound”

Allison Janney, “I, Tonya” (GANADORA)

Lesley Manville, “Phantom Thread”

Laurie Metcalf, “Lady Bird”

Octavia Spencer, “The Shape of Water”

MEJOR CORTO ANIMADO

“Dear Basketball” (GANADORA)

“Garden Party Lou”

“Negative Space”

“Revolting Rhymes”

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“The Boss Baby”

“The Breadwinner”

“Coco” (GANADORA)

“Ferdinand”

“Loving Vincent”

MEJORES EFECTOS VISUALES

“Blade Runner 2049” (GANADORA)

“Guardians of the Galaxy Vol. 2”

“Kong: Skull Island”

“Star Wars: The Last Jedi”

“War for the Planet of the Apes”.

MEJOR EDICIÓN

“Baby Driver”

“Dunkirk” (GANADORA)

“I, Tonya”

“The Shape of Water”

“Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

“Edith+Eddie”

“Heaven is a Traffic Jam on the 405” (GANADORA)

“Heroin(e)”

“Kayayo: The Living Shopping Baskets”

“Knife Skills”

“Traffic Stop”

MEJOR CORTOMETRAJE

“DeKalb Elementary”

“The Eleven O’Clock”

“My Nephew Emmett”

“The Silent Child” (GANADORA)

“Watu Wote / All of Us”

MEJOR GUION ADAPTADO

“Call Me By Your Name” (GANADORA)

“The Disaster Artist”

“Logan”

“Molly’s Game”

“Mudbound”

MEJOR GUION ORIGINAL

“The Big Sick”

“Get Out” (GANADORA)

“Lady Bird”

“The Shape of Water”

“Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

“Blade Runner 2049” (GANADORA)

“Darkest Hour”

“Dunkirk”

“Mudbound”

“The Shape of Water”

MEJOR MÚSICA

“Dunkirk”

“Phantom Thread”

“The Shape of Water” (GANADORA)

“Star Wars”

“Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“Mighty River”, de “Mudbound”

“Mystery of Love”, de “Call Me By Your Name”

“Remember Me”, de “Coco” (GANADORA)

“Stand Up for Something”, de “Marshall”

“This Is Me”, de “The Greatest Showman”

MEJOR DIRECTOR

“Dunkirk”, Christopher Nolan

“Get Out”, Jordan Peele

“Lady Bird”, Greta Gerwig

“Phantom Thread”, Paul Thomas Anderson

“The Shape of Water”, Guillermo del Toro. (GANADOR)

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet, “Call Me By Your Name”

Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Gary Oldman, “Darkest Hour” (GANADOR)

Denzel Wasington “Roman J. Israel, Esq.”

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins, “The Shape of Water”

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri” (GANADORA)

Margot Robbie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Meryl Streep, “The Post”.

MEJOR PELÍCULA

“Call Me By Your Name”

“Darkest Hour”

“Dunkirk”

“Get Out”

Lady Bird”

“Phantom Thread”

“The Post”

“The Shape of Water”, Guillermo del Toro (GANADORA)

“Three Billboards Outside Ebbing Missouri”



CURIOSIDADES DE LA CEREMONIA

Jimmy Kimmel, el presentador del Oscar 2018, pide a los asistentes a modo de broma no pararse de inmediato apenas escuchen su nombre como ganadores. De ese modo evitarán sorpresas desagradables como la ocurrida con “La La Land” en 2017.

Además de mencionar a Harvey Weinstein, infame productor expulsado de la Academia por acusaciones de acoso y abuso sexual, Kimmel recordó el escándalo de Mark Wahlberg, quien por las regrabaciones de "All the Money in the World" recibió mucho más dinero que su colega Michelle Williams.

ALFOMBRA ROJA

A las 5:00 p.m. (GTM -5), Ryan Seacrest y Giuliana Rancic dieron inicio a la presentación de las estrellas por la alfombra roja de E! Entertainment.

Doug Jones, quien interpreta a la criatura en "La forma del agua", fue el primer actor en desfilar ante la prensa. Dicho actor es considerado el más famoso cuyo rostro es desconocido para la mayoría de personas, pues apareció con la cara cubierta en historias como "El laberinto del fauno", "Hellboy", "Star Trek: Discovery", etc.

Otros de los primeros actores que llegaron a la alfombra roja Zoey Deutch, Kelly Marie Tran, Wendi McLendon, Michael Strahan, Wesam Keesh, etc.

También destaca la presencia en la alfombra roja del Oscar el mexicano Gael García Bernal, quien cantará "Remember Me", nominada a Mejor canción original. Él entonará el tema junto a Miguel y Natalia Lafourcade.

A pesar de las críticas al presentador de E! Ryan Seacrest, varias estrellas han accedido a conversar con él durante su paso por la alfombra roja, como Gael García Bernal, Kelly Ripa y Andy Serkis.

James Ivory (89), nominado a Mejor guion adaptado por “Call Me By Your Name”, lleva una camisa con el rostro del actor protagónico Timothée Chalamet.

James Ivory y su comentada camisa. (Foto: Agencias) James Ivory y su comentada camisa. (Foto: Agencias) agencias

Aproximadamente a las 7:10 p.m. (GMT -5), E! Entertainment indicó que habría una entrevista en vivo con Mira Sorvino, pero al final Ryan Seacrest habló con Whoopi Goldberg. Sorvino, vale resaltar, es una de las víctimas de Harvey Weinstein, productor acusado de abuso y acoso sexual que desarrolló una campaña de desprestigio en su contra.

También llegaron a la gala Kumail Nanjiani y su esposa Emily V. Gordon, nominados a Mejor guion original por "The Big Sick". También se dejó ver la nominada a Mejor actriz Margot Robbie por "I, Tonya".

Avanzada la ceremonia, llegaron grandes estrellas como Timothée Chalamet y Armie Hammer ("Call Me By Your Name"), Jennifer Lawrence ("Red Sparrow"), Matthew McConaughey ("Interstellar"); etc.

DETALLES A CONSIDERAR

"The Shape of Water" ("La forma del agua") del mexicano Guillermo del Toro es la gran favorita con 13 nominaciones, aunque en la temporada de premios el trofeo a Mejor película ha recaído la mayor cantidad de veces en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen").

Otras cintas que buscarán el trofeo principal del Oscar 2018: el de Mejor película, serán "Lady Bird", "Darkest Hour", "Get Out", "Phantom Thread", "Call Me By Your Name", "Dunkirk" y "The Post".

Recuerda que podrás seguir en vivo cada detalle de la ceremonia desde Perú y América Latina desde aquí:

LA ANTESALA DE LA CEREMONIA

La alfombra roja se ha desplegado y el champán está enfriándose, a la espera de una ceremonia de los Oscar llena de suspenso en torno al mayor premio de la industria del cine y las dudas sobre si la campaña de Hollywood contra el acoso sexual acaparará la atención.

A diferencia de años anteriores, la categoría de mejor película -que coronará la entrega del domingo por la noche- esta vez es una incógnita.

El romance fantástico "The Shape of Water" ("La forma del agua") del director mexicano Guillermo Del Toro, la comedia negra "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y la sátira racial "Get Out" ("Huye"), pueden quedarse con el premio, dicen los expertos.

Pero Hollywood también tiene otros problemas en mente, incluido el escándalo por conducta sexual inapropiada que ha aniquilado la carrera de exitosas figuras, al igual que las persistentes preguntas sobre la igualdad racial y de género en el negocio del cine.

La campaña "Time's Up" contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, encabezada por celebridades como Reese Witherspoon y Ava DuVernay, tendrá algún tipo de reconocimiento en la ceremonia, según los organizadores.

SABOR LATINO

La gala de los Oscar tendrá este año un sabor latino. "The Shape of Water" ("La forma del agua"), el fastuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina de Del Toro, encabeza la lista de nominados con 13 candidaturas que incluyen mejor película, director y guión (del realizador mexicano y Vanessa Taylor); "Coco" de Disney Pixar, sobre la tradición mexicana del Día de los Muertos, es la favorita a mejor cinta animada, y Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel subirán al escenario a interpretar su canción nominada "Remember Me".

Y por el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera compite "Una mujer fantástica" de Sebastián Lelio, la segunda producción chilena postulada después de "No" de Pablo Larraín, que lo hizo en 2013. Su estrella, la actriz trans Daniela Vega, subirá al escenario a presentar un premio.

CANALES Y STREAMING

Los canales TNT y TNT Series transmitirán la entrega del Oscar, el primero con doblaje al español, el segundo en su idioma original. Si deseas seguir la transmisión de video por internet (streaming), ingresa con los accesos de tu operador a TNT GO.

Estos son los horarios de inicio de transmisión:



México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

EE.UU: 5:00 p.m. (horario del Pacífico), 8:00 p.m. (horario del este)

LOS FAVORITOS

Nominada al Oscar 2018 en seis categorías, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Tres anuncios por un crimen”), historia de una madre que busca justicia por el asesinato de su hija, ha ganado a lo grande en los prestigiosos Globos de Oro y los BAFTA. Aun así, la película de Martin McDonagh no tiene la victoria asegurada en la ceremonia de este domingo.

Podría hacerle una reñida competencia “The Shape of Water” (“La forma del agua”) de Guillermo del Toro, historia sobre el romance de una conserje muda y un anfibio antropomorfo. Esta producción tiene 13 nominaciones, la mayor cantidad de la ceremonia actual.

No obstante, “Phantom Thread” de Paul Thomas Anderson podría dar la sorpresa. La historia de época sobre un sastre británico que se considera maldito en el amor ha recibido incontables halagos. Además, será la última película en la que participe Daniel Day Lewis.

También podría haber Oscars para “Darkest Hour”, que ha recibido críticas positivas por la transformación de Gary Oldman en el ex primer ministro británico Winston Churchill; así como para los jóvenes actores Timothée Chalamet y Saoirse Ronan, esto por las películas “Call me by your Name” y “Lady Bird”, respectivamente.

Por el lado de Mejor película animada, se espera que gane "Coco", cuyo director, Lee Unkrich, indicó en twitter que irá a la ceremonia con calzoncillos que llevan bordados estatuillas del Oscar.

De otro lado, la ceremonia contará con un logro que no se ve desde el 2003: un actor que trabajó en tres nominadas a Mejor películas. Nos referimos a Michael Stuhlbarg, quien está en "Call Me By Your Name", "The Shape of Water" y "The Post".

En esta ceremonia, para evitar confusiones al momento de anunciar los ganadores como en 2017 (cuando "La La Land" fue anunciada como Mejor película en lugar de "Moonlight"), se han tomado medidas que implican hacer que los representantes de Price Waterhouse memoricen los nombres de los ganadores y, en caso de algún error, reaccionen rápidamente.

Se espera la presencia en la gala de Armie Hammer, actor de reparto en la nominada "Call Me By Your Name". El actor se enfermó un día antes del Oscar y, en la mañana del domingo, tuvo que ponerse una intravenosa y comer ligero para recuperar la salud.

Los Oscars de este año destacan por su diversidad, algo que la Academia parece haber aprendido después de polémicas previas. En específico, destaca la nominación de talento latinoamericano como el mexicano Guillermo del Toro, así como de la película chilena “Una mujer fantástica”, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega.

Precisamente, Daniela Vega estará entre las actrices que presenten estatuillas en la ceremonia, por lo cual ya hace historia al ser la primera transexual en ser presentadora del Oscar. Otro latinoamericano que entregará premios es el mexicano Eugenio Derbez (“La familia P. Luche”).

De igual modo aparecerán en escena los mexicanos Natalia Lafourcade y Gabriel García Bernal, quienes cantarán junto al estadounidense Miguel “Remember Me”, aclamada canción de la película “Coco”.

—Polémica asegurada—

Como todos los años, el canal E! Entertainment contará con Ryan Seacrest para conducir la alfombra roja del Oscar 2018. En esta ocasión el famoso presentador no tendría un trabajo sencillo, pues Suzie Hardy, su ex estilista, lo ha denunciado por tocamientos indebidos.

El canal considería transmitir el evento previo con 30 segundos de retraso para evitar cualquier problema con el presentador, quien es acusado de acoso sexual. "El plan considerado es, principalmente, asegurar suficiente tiempo para poner a Giuliana o cortar si ocurre un encuentro de Ryan fuera de cámaras que ingrese a territorio truculento", indica el medio especializado Deadline.

A pesar de la acusación, Seacrest continuará como conductor. Él negó los cargos en un comunicado: “Esta persona que me ha acusado de cosas horribles me ofreció, en múltiples ocasiones, retirar sus alegatos si le pagó millones de dólares. Me negué. He trabajado muy duro para conseguir mi éxito y no doy por sentadas mis oportunidades. No quiero acusar a nadie de no decir la verdad en este caso, no tengo opción más que negar de nuevo las acusaciones contra mí”.

Además del asunto de Seacrest, se espera que el presentador, Jimmy Kimmel, haga mención a los constantes escándalos de acoso y abuso sexual en Hollywood por medio de su discurso de apertura del Oscar 2018. No obstante, la ceremonia también podría incluir menciones contra la violencia con armas, que en febrero último cobró 17 vidas en un colegio de Florida.

En declaraciones a Fox News, un portavoz de E! News dijo que tener un retraso en sus transmisiones es normal, pues graban en simultáneo varias entrevistas para ofrecer la mejor experiencia posible a la audiencia.