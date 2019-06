DC Comics cierra Vertigo, hogar de "Preacher" y "Sandman"

DC Comics anunció el cierre de su sello editorial Vertigo en favor a consolidar todos sus cómics en una misma marca.

Creada en 1993 para presentar contenido más maduro, Vertigo publicó clásicos de los cómics como "Sandman", "iZombie", "Y: The Last Man", "Lucifer" y "Preacher", muchos de ellos títulos que fueron adaptados a la televisión en los últimos años. Otros, como "V for Vendetta" y "Hellblazer" recibieron adaptaciones a la pantalla grande, la última bajo el nombre de "Constantine" y protagonizada por Keanu Reeves.

DC también anunció el cierre de Zoom y DC Ink, marcas dirigidas a niños y jóvenes adultos respectivamente.

La editorial señaló que a partir de enero del 2020 su contenido llevará la marca de DC, aunque será clasificado dependiendo la edad apropiada del lector: DC Kids (8-12 años), DC (+13) y DC Black Label (+17).

"Estamos regresando a una sola presentación de la marca de DC que estuvo presente en la mayor parte de nuestra historia hasta 1993, cuando lanzamos Vertigo para proveer un canal para nuestro contenido más maduro", dijo en un comunicado el presidente de DC Comics, Dan Didio.

"Ese material es ahora más aceptado en todos los géneros, así que pensamos que era el momento apropiado para reducir las confusiones en torno a la marca DC", añadió.