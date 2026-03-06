Por Redacción EC

La continúa su desarrollo con una lucha muy ajustada en la tabla de posiciones del Torneo Apertura, donde clubes como Alianza Lima, Universitario, UTC y Chankas buscan posicionarse en los primeros lugares tras disputarse las primeras jornadas del campeonato. Luego de que se disputarán 5 jornadas, los equipos grandes del fútbol peruano aparecen entre los protagonistas del campeonato, mientras que otros clubes buscan consolidarse para no perder terreno en la pelea por el Apertura.

La clasificación del torneo se actualiza jornada tras jornada y define a los equipos que pelean por el título del Apertura. Universitario, Alianza Lima, Chankas, UTC y Melgar han sido algunos de los clubes que han protagonizado el arranque del campeonato.

PosEquipoPJPGDGPts
1Alianza Lima54413
2Universitario53411
3Los Chankas53311
4UTC53310
5Melgar5349
6Cienciano5237
7Sport Huancayo5217
8Comerciantes Unidos5207
9Juan Pablo II52-57
10Alianza Atlético5106
11Sporting Cristal5105
12FC Cajamarca51-15
13Deportivo Garcilaso51-15
14Sport Boys51-15
15ADT51-25
16Cusco FC51-14
17CD Moquegua51-54
18Atlético Grau50-61
Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: revisa cómo va el Torneo Apertura y los partidos programados para la fecha 6.
Partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

La sexta jornada traerá encuentros importantes que pueden mover la tabla del campeonato. Estos son los partidos programados:

  • Atlético Grau vs. FC Cajamarca
  • CD Moquegua vs. Sport Huancayo
  • Comerciantes Unidos vs. UTC
  • Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
  • Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso
  • ADT vs. Juan Pablo II
  • Los Chankas vs. Universitario de Deportes
  • Cienciano vs. Sport Boys
  • Alianza Lima vs. FBC Melgar

La jornada promete duelos clave para definir a los equipos que se mantendrán en la pelea por el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

