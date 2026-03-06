La Liga 1 2026 continúa su desarrollo con una lucha muy ajustada en la tabla de posiciones del Torneo Apertura, donde clubes como Alianza Lima, Universitario, UTC y Chankas buscan posicionarse en los primeros lugares tras disputarse las primeras jornadas del campeonato. Luego de que se disputarán 5 jornadas, los equipos grandes del fútbol peruano aparecen entre los protagonistas del campeonato, mientras que otros clubes buscan consolidarse para no perder terreno en la pelea por el Apertura.

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2026, Torneo Apertura EN VIVO HOY

La clasificación del torneo se actualiza jornada tras jornada y define a los equipos que pelean por el título del Apertura. Universitario, Alianza Lima, Chankas, UTC y Melgar han sido algunos de los clubes que han protagonizado el arranque del campeonato.

Pos Equipo PJ PG DG Pts 1 Alianza Lima 5 4 4 13 2 Universitario 5 3 4 11 3 Los Chankas 5 3 3 11 4 UTC 5 3 3 10 5 Melgar 5 3 4 9 6 Cienciano 5 2 3 7 7 Sport Huancayo 5 2 1 7 8 Comerciantes Unidos 5 2 0 7 9 Juan Pablo II 5 2 -5 7 10 Alianza Atlético 5 1 0 6 11 Sporting Cristal 5 1 0 5 12 FC Cajamarca 5 1 -1 5 13 Deportivo Garcilaso 5 1 -1 5 14 Sport Boys 5 1 -1 5 15 ADT 5 1 -2 5 16 Cusco FC 5 1 -1 4 17 CD Moquegua 5 1 -5 4 18 Atlético Grau 5 0 -6 1

Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: revisa cómo va el Torneo Apertura y los partidos programados para la fecha 6.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

La sexta jornada traerá encuentros importantes que pueden mover la tabla del campeonato. Estos son los partidos programados:

Atlético Grau vs. FC Cajamarca

CD Moquegua vs. Sport Huancayo

Comerciantes Unidos vs. UTC

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso

ADT vs. Juan Pablo II

Los Chankas vs. Universitario de Deportes

Cienciano vs. Sport Boys

Alianza Lima vs. FBC Melgar

La jornada promete duelos clave para definir a los equipos que se mantendrán en la pelea por el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.