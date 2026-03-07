Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José María Balcázar usó su investidura como Presidente de la República interino para que el Poder Judicial (PJ) suspenda el juicio oral en su contra, por presunta difamación, que debía afrontar desde el viernes 6 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.