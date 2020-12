Conforme a los criterios de Saber más

La obra de Teresa Burga tiene un registro amplio e innovador. Desde sus exploraciones en el arte conceptual en la década de 1960, sus trabajos siempre han desafiado el arte tradicional y las convenciones sociales. Como su “Autorretrato. Estructura informe 9.6.1972” (1972) en el que presenta una instalación multimedia compuesta por fotografías, dibujos, documentos, resultados de análisis médicos, electrocardiogramas y efectos de sonido. Se trata de una de sus obras más importantes; sin embargo, como ella misma recuerda, casi 40 años después, “en su momento la criticaron mucho, dijeron que no era arte porque no había sido hecha con las manos, porque eran solo datos”.

Actualmente, Teresa Burga tiene 85 años y continúa trabajando en una actividad que prácticamente la ha acompañado siempre: dibujar. “Ahora mismo estoy dibujando”, me dice, mientras habla por teléfono. “Para mí es como jugar al tenis —agrega— como un entrenamiento para no aburrirme”. Justamente, antes de los cambios producidos por la pandemia, ella venía dibujando una serie de niñas cusqueñas, en la que los personajes lucían vestidos tradicionales de esta parte del país.

“Antes era más habilidosa para dibujar —añade— pero desde que me caí mi mano ya no dibuja bien, estoy volviendo a aprender a dibujar”. Hace más de un año, ella se cayó y se golpeó las manos y piernas. “Resulta que no me rompí ningún hueso, pero fue peor porque me afectó los tendones, y la recuperación demora año y medio de terapia, el médico me dijo si te hubieras roto un hueso en tres meses ya hubieras estado caminando”.

De voz a voz: Teresa Burga

La importancia de los datos

El dibujo que Teresa Burga presenta en De Voz a Voz Perú se titula “COVID 19″ y está hecho con plumones sobre papel. Una particularidad de sus dibujos es que ella consigna en los mismos los datos del tiempo (fecha y hora) en que estos fueron realizados. Este, por ejemplo, fue dibujado entre el lunes 7 y el miércoles 9 de setiembre de 2020. Pregunto sobre el motivo del registro y ella dice: “Eso es para darle más importancia al trabajo manual que al dibujo mismo”.

COVID 19, Dibujo, plumones sobre papel. Año: 2020

En el texto enviado con la obra se lee: Hace un tiempo vengo dibujando escenas de la vida cotidiana, pero no en situaciones domésticas o familiares; más bien trato de escoger sucesos que atañen a grupos sociales o a gran parte de la sociedad peruana. En este caso, escogí el tema del COVID 19, si bien es un asunto global, ha afectado de distinta manera a cada región o país. En el Perú, donde existe mucha desigualdad entre los ciudadanos, ha sido notorio cómo las personas se han visto afectadas de distintas maneras, de acuerdo con el lugar de residencia (por ejemplo, mayor o menor acceso a prestaciones de salud), situación económica, grupo etario, etc. En este panorama, hemos visto cómo los pobladores de comunidades nativas han sido seriamente afectados. Un elemento importante de mi propuesta y que forma parte de la obra, es el registro de las fechas y horas que dedico a la producción del dibujo; empecé a hacer esto en 1974, pero es en los últimos años que he realizado más obras con esta característica; a eso se añade que las imágenes que uso en las obras recientes, provienen de diarios o del internet”.

Sobre sus propuestas de arte no objetual en los sesenta, Burga recuerda un hecho importante: “Por esos años yo vi la obra de Duchamp (el urinario) y entonces comprendí: el artista es el que firma la obra, no es la mano. Si yo digo que esto es arte, es arte. Ahí se me ocurrió lo del autorretrato y todas las obras posteriores”. Y sobre cómo lo digital puede ser expresado en el arte contemporáneo, ella deja una frase certera: “creo que todavía no se ha hecho nada que sea verdaderamente digital, siempre estamos remitiéndonos a lo anterior, a lo analógico”.

De colección

De voz a voz Perú es un proyecto desarrollado por el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y El Comercio, con el auspicio de Telefónica. Durante 21 semanas, diversos artistas presentarán una obra de colección.

TE PUEDE INTERESAR