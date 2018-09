Mac Miller: cinco canciones que revelan su tortuosa vida interior

Malcolm James McCormick, más conocido en el mundo de la música como Mac Miller, nació un 19 de enero de 1992 en Pittsburgh, Pensilvania. Se inició en la música desde muy pequeño y cosechó una carrera llena de éxitos. El también productor musical fue encontrado muerto en una habitación de su lujosa mansión en California. Solo tenía 26 años.

La ex pareja de Ariana Grande, venía librando una dura batalla para alejarse del mundo de las drogas y depresión. Todo indica que esta peligrosa combinación terminó con la vida de Mac Miller este último 7 de septiembre.

Demonios internos. Mac Miller venía promocionando su última producción llamada "Swimming" y fue entrevistado por la revista Vulture en agosto pasado. La entrevista tiene ahora una mayor coherencia tras la muerte del músico.



"No quiero estar deprimido. Quiero poder tener días buenos y días malos. No me puedo imaginar no levantarme a veces y decir: 'no tengo ganas de hacer nada'", comenta Mac a la mencionada revista.



Pero el estado emocional de Mac Miller quedó plasmado en algunas letras de sus canciones.

'Come Back to Earth'



El tema 'Come Back to Earth', parte del disco 'Swimming' 2018, muestra que Mac necesitaba "salir" con urgencia de sus problemas y todos sus tormentos.



"Mis remordimientos se ven como mensajes de texto que no debería enviar / Tengo vecinos, son más como extraños ... Solo necesito una manera de salir de mi mente / Haré cualquier cosa por una salida / De mi cabeza".



'Ave Maria' (from 2014’s “Faces”)



El disco 'Faces' del 2014 también sería una muestra del músico por luchar contra sus demonios internos.



"No puedo sentir mis piernas, soy un parapléjico / Señor, quiero una buena con mis demonios ... Nacidos muertos, tuvieron que desenterrar mi feto / Y ahora el diablo quiere despedazarme".



'Bill'



El álbum 'Delusional Thomas' vio la luz en el 2013 y tuvo estrofas muy profundas y dolorosas como: "Estoy un poco deprimido, es por eso que el invierno lo mejoró / creo que soy parcial al frío, mezclo el Ritalin y el sess (medicamento psicoestimulante)/ Porque me gustan los altos y bajos y también me gustan los cheques".



'REMember'



El disco 'Watching Movies with the Sound Off'' es un grito desesperado de Mac Miller por no querer sentirse solo y que sus amigos ya no están.



"Es una ciencia oscura, cuando tus amigos empiezan a morir / ¿Cómo pudo ir él, era parte león / La vida continúa, las lágrimas se secaron / Los años de la pareja se van pasando, adiós entonces / ¿Puedes decirme ayuda? yo encuentro a mi amigo / Te daré lo que necesites multiplicado por diez".



'Missed Calls'



Nacida del álbum 'Blue Slide Park' (2011), el tema 'Missed Calls' cuenta sobre la penurias que Mac Miller pasaba en forma personal a pesar de la fama y el dinero.



"Nos encontramos el uno con el otro y es como si ni siquiera hablamos el mismo idioma / supongo que la gente siempre está pasando por cambios / No pensé que te perdería una vez que me hiciera famoso".