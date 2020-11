Desde Santa Mónica, California, E! Entertainment y Telemundo Internacional transmitirán en vivo la 46° edición de la premiación más importante para los fans y la cultura pop en el mundo, los E! People´s Choice Awards 2020. La única ceremonia donde los fans son los únicos jueces y sus votos una vez más elegirán a las estrellas favoritas en 44 categorías de películas, televisión, música y cultura pop.

Demi Lovato será la anfitriona oficial del show, y Justin Bieber y Chloe x Halle también tomarán el escenario para que los fanáticos puedan disfrutar de sus más grandes éxitos completamente en vivo.

Asimismo, Addison Rae, Alison Brie, Armie Hammer, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Jameela Jamil, Kathryn Hahn, Machine Gun Kelly, Sofia Carson, Tiffany Haddish y Tyler, the Creator, entre muchas otras grandes personalidades, estarán desfilando por el escenario de la premiación para anunciar a los grandes ganadores de la velada.

Además, personalidades del mundo del entretenimiento recibirán un homenaje especial. Jennifer López será galardonada con el People’s Icon Award. Tyler Perry y Tracee Ellis Ross recibirán el People’s Champion of 2020 Award y el Fashion Icon Award respectivamente.

Chris Hemsworth, Tom Hanks, Vin Diesel, Will Smith, Camila Mendes, Charlize Theron, Margot Robbie, Salma Hayek, Ben Affleck, This Is Us, Sofía Vergara, Bad Bunny, J Balvin, Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Miley Cyrus, Taylor Swift, CNCO, Jonas Brothers, Becky G, Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam, Karol G, Ozuna, Britney Spears, Kim Kardashian West, Kylie Jenner, son solo algunos de los nominados.

