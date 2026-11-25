Hace unos días, la antropóloga colombiana Laura Vásquez Roa publicó un artículo en la conocida revista “Rolling Stone”, denominado “El negocio detrás del odio a las mujeres: masculinidad, algoritmos y soledad”, en el que analiza varias investigaciones internacionales sobre cómo los algoritmos construyen y amplifican el machismo y la misoginia. El impacto más notable es sobre los jóvenes que están en proceso de desarrollo de identidad y búsqueda de referentes. Según la autora, cada “me gusta” es un dato valioso para que alguien monetice la personalidad en construcción de un joven. Estas comunidades, conocidas como la “manosfera” o “machosfera”, están lideradas por grupos de célibes involuntarios, supremacistas masculinos y radicales antifeministas, entre otros. El filósofo Byung-Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, dice en su ensayo “Infocracia” que “la crisis de la verdad se extiende cuando la sociedad se desintegra en agrupaciones o tribus entre las cuales ya no es posible ningún entendimiento, ninguna designación vinculante de las cosas. En la crisis de la verdad, se pierde el mundo común, incluso, el lenguaje común”.

Lo interesante es que la evidencia científica indica que los hombres no se enrolan en esos grupos porque busquen conscientemente una ideología determinada, sino que ingresan a través de espacios aparentemente neutros, como contenidos sobre espiritualidad o crecimiento económico y profesional. Según el informe “The Grift Economy”, elaborado por Reset Tech y Equimundo, la “manosfera” funciona como una “industria del agravio masculino”. Una vez conseguida la conexión y potenciadas las vulnerabilidades de los jóvenes, las culpas se dirigen hacia las mujeres. Personajes como los influencers Andrew y Tristan Tate, que culpaban a las mujeres por sufrir agresiones sexuales, administraban enormes comunidades donde sacaron provecho económico a sus seguidores durante una década, antes de que TikTok, Meta o X les cerraran las cuentas en el 2022. Hoy están detenidos en Estados Unidos por violación, delitos de trata de personas y posesión de imágenes sexuales de menores.

Otros estudios, como “La arquitectura del daño”, de Equality Now, señalan que la creación de imágenes íntimas y montajes pornográficos se ha disparado, mientras influencers y bots de la misoginia lucran con suscripciones, publicidad y servicios que explotan las preocupaciones de los hombres sobre el dinero, el estatus social y las relaciones de pareja.

Los expertos recomiendan que las empresas de tecnología inviertan en seguridad desde el diseño de las plataformas y no se limiten solo a retirar las publicaciones violentas. Además, instan a transparentar los incentivos económicos que utilizan para evitar que fomenten el odio hacia las mujeres. Esas recomendaciones han sido recogidas en el Proyecto de Ley 6/2026-CR, presentado en el Congreso por la diputada Marleny Arminta Valencia, de Ahora Nación, el pasado agosto. La autógrafa pretende prevenir y sancionar la violencia sexual digital cometida mediante inteligencia artificial y busca modificar el Código Penal para castigar la creación no consentida de contenido sexual generado con IA.

Aunque debemos ser optimistas respecto a la capacidad de la mayoría de los jóvenes de filtrar lo que consumen, no podemos permitir el crecimiento de este negocio tóxico. De cara a una nueva conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante recordar que el machismo no ha desaparecido, sino que está mutando, con la tecnología como una nueva herramienta. El Estado tiene la capacidad de actuar incluyendo estas actividades como delito, pero además puede diseñar programas de alfabetización digital en las escuelas para que nuestros jóvenes desarrollen el pensamiento crítico necesario para evitar caer en manos del algoritmo del odio y la normalización de la violencia.