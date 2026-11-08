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La memoria que la vacuna borró

“Revisar el carné de vacunación y acudir al establecimiento de salud para completar lo que falte es lo mínimo que le debemos a esa memoria”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Ilustración: Difusión
    Ilustración: Difusión

    En agosto de 1991, un niño de dos años de Pichanaqui, en Junín, perdió para siempre el movimiento de las piernas. Se llamaba Luis Fermín Tenorio Cortez. Su centro de salud había sufrido daños por el conflicto de aquellos años y no pudo completar su vacunación. Fue el último caso de poliomielitis por virus salvaje en las Américas.

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