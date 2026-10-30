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Millonaria, poderosa y peligrosa

“Hay que hacer todos los esfuerzos para convencer al gobierno y al Congreso de que no dejen pasar un año más para empezar a enfrentar la ilegalidad en la minería”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    (Foto: PCM).
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    Estamos en la etapa del año en la que se evalúa la continuidad del Reinfo, esa farsa que permite que los mineros ilegales permanezcan como tales y estén por encima de la ley.

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