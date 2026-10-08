1926: Accidente en la ruta de Lima a Canta

Ayer ocurrió un grave accidente en la carretera de Lima a Canta, del que resultaron víctimas personas conocidas en los círculos sociales de la capital. El auto Packard de turismo, propiedad de don Ricardo Barnechea, que él conducía con excursionistas de la hacienda Caballero, propiedad de los señores Calmet, se volteó a poca distancia de ese fundo, lanzando violentamente a sus ocupantes. Resultaron heridos los señores Orestes Ferro López y Mariano Prado Heudebert. El doctor Mariano Prado ha sido alojado en el Hospital Italiano y presenta erosiones múltiples en la cara.

Ayer ocurrió un grave accidente en la carretera de Lima a Canta, del que resultaron víctimas personas conocidas en los círculos sociales de la capital. El auto Packard de turismo, propiedad de don Ricardo Barnechea, que él conducía con excursionistas de la hacienda Caballero, propiedad de los señores Calmet, se volteó a poca distancia de ese fundo, lanzando violentamente a sus ocupantes. Resultaron heridos los señores Orestes Ferro López y Mariano Prado Heudebert. El doctor Mariano Prado ha sido alojado en el Hospital Italiano y presenta erosiones múltiples en la cara.