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1926: Accidente en la ruta de Lima a Canta

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Ayer ocurrió un grave accidente en la carretera de Lima a Canta, del que resultaron víctimas personas conocidas en los círculos sociales de la capital. El auto Packard de turismo, propiedad de don Ricardo Barnechea, que él conducía con excursionistas de la hacienda Caballero, propiedad de los señores Calmet, se volteó a poca distancia de ese fundo, lanzando violentamente a sus ocupantes. Resultaron heridos los señores Orestes Ferro López y Mariano Prado Heudebert. El doctor Mariano Prado ha sido alojado en el Hospital Italiano y presenta erosiones múltiples en la cara.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.