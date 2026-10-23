1926: La niña criada por una loba

La historia publicada por la “Gaceta de Westminster” (Londres) sobre una niña criada por una loba ha generado gran discusión. Los que conocen la India recuerdan casos de naturaleza semejante. Un oficial afirma que tales historias de niños entre los lobos son más frecuentes de lo que se cree, pero, casi sin excepción, los niños murieron dentro del año después de ser separados de sus padres adoptivos, pues los esfuerzos por civilizarlos invariablemente fracasaron. El profesor Julian Huxley dice que cree posible el caso si una loba madre acaba de perder a sus propios cachorros.

La historia publicada por la “Gaceta de Westminster” (Londres) sobre una niña criada por una loba ha generado gran discusión. Los que conocen la India recuerdan casos de naturaleza semejante. Un oficial afirma que tales historias de niños entre los lobos son más frecuentes de lo que se cree, pero, casi sin excepción, los niños murieron dentro del año después de ser separados de sus padres adoptivos, pues los esfuerzos por civilizarlos invariablemente fracasaron. El profesor Julian Huxley dice que cree posible el caso si una loba madre acaba de perder a sus propios cachorros.