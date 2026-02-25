La automedicación se ha convertido en una práctica extendida que avanza casi sin cuestionamientos en los hogares. Según la encuesta de Ipsos Perú, realizada por encargo de la Escuela de Educación Superior Cibertec, cerca del 60% de los limeños se automedica sin consultar a un profesional de salud. Para Juan Carlos Infante Armas, director de la Facultad de Salud de Cibertec, esta tendencia se ve impulsada por la inmediatez, la desinformación digital y la normalización del intercambio de medicamentos dentro del entorno familiar.

Los hallazgos fueron revelados durante el evento “Automedicación: el hábito silencioso que afecta a miles”, organizado por Cibertec como parte del lanzamiento de su nueva carrera de Farmacia Técnica. Durante el encuentro, se expusieron conductas que representan un riesgo creciente para la salud pública. “Esta práctica puede derivar en errores de dosificación, reacciones adversas, resistencia a los antibióticos y retrasos en diagnósticos oportunos. Lejos de ser ocasional, se ha integrado a la rutina de muchas personas como una primera respuesta ante el malestar”, puntualiza Infante.

El estudio advierte que la desinformación digital está impulsando decisiones peligrosas sobre el uso de fármacos, reforzando la necesidad de contar con profesionales en farmacia que orienten a la población.

El estudio también identifica factores que agravan el problema: el 30% de limeños utiliza herramientas de inteligencia artificial para identificar qué medicamento tomar, y entre quienes utilizan estas herramientas, el 89% lo hace por la rapidez y el fácil acceso a información. Sin embargo, esta práctica realizada sin criterio profesional puede conducir a errores graves. Asimismo, seis de cada diez personas encuestadas en Lima comparten medicamentos con familiares o amigos ante síntomas similares, y tres de cada diez no revisa siempre la fecha de vencimiento antes de consumirlos; comportamientos que incrementan los riesgos de ineficacia, interacciones peligrosas y diagnósticos tardíos.

El evento contó con la participación de expertos del sector salud, como la MG. QF. María Echaíz Véliz, especialista en gestión de salud, quienes coincidieron en la urgencia de fortalecer la educación sanitaria y el rol orientador del profesional en farmacia. En ese sentido, Cibertec presentó su nueva carrera de Farmacia Técnica, una propuesta formativa orientada a preparar profesionales capaces de contribuir a la prevención, educación y uso seguro de medicamentos en la comunidad.

El especialista subrayó además el impacto del uso indiscriminado de tecnología en la toma de decisiones médicas. "La inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo, pero nunca debe sustituir el criterio profesional. En salud, una recomendación mal interpretada puede tener consecuencias graves", advirtió.