Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La automedicación se ha convertido en una práctica extendida que avanza casi sin cuestionamientos en los hogares. Según la encuesta de Ipsos Perú, realizada por encargo de la Escuela de Educación Superior Cibertec, cerca del 60% de los limeños se automedica sin consultar a un profesional de salud. Para Juan Carlos Infante Armas, director de la Facultad de Salud de Cibertec, esta tendencia se ve impulsada por la inmediatez, la desinformación digital y la normalización del intercambio de medicamentos dentro del entorno familiar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.