Las Bambas: se realiza nueva reunión con comuneros de Fuerabamba en Yavi Yavi

Desde esta mañana, miembros de la comunidad apurimeña de Fuerabamba se reúnen nuevamente con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la empresa MMG Las Bambas en el fundo Yavi Yavi, en el Cusco.



Fuentes de El Comercio indicaron que en el encuentro se aborda el tema laboral, ya que los comuneros exigen a la minera el pago de las remuneraciones que fueron suspendidas desde el año 2014 a la fecha. Sin embargo, MMG habría indicado que no se podía efectuar pago alguno porque los comuneros no laboraron para la firma durante ese periodo.



En la cita participa el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas; el gerente de Las Bambas, Edgardo Orderique; así como los miembros de la PCM, Jacqueline Mellado y Percy Calderón, quienes están en calidad de observadores.



Por el momento, la ruta del corredor minero que cruza 12 kilómetros del fundo Yavi Yavi –y que fue bloqueada por los fuerabambinos durante 68 días como medida de protesta– se encuentra libre para el tránsito de camiones de MMG Las Bambas.



El primer ministro Salvador del Solar dijo esta tarde que el diálogo por el desarrollo en Las Bambas continúa. "Se ha visto fortalecido y es acompañado por representantes de gobiernos locales y de comunidades. Todo proceso de diálogo enfrenta de dificultades, pero tenemos ya varias semanas con vías libres", señaló en conferencia de prensa.



–Liberación de asesores–

​Tras la decisión judicial que revocó la prisión preventiva por 36 meses contra ellos, se dispuso anoche la liberación de los ex asesores legales de Fuerabamba, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, del penal de Quencoro (Cusco). También de Carlos Vargas Arizábal.



Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó a El Comercio que Frank Chávez Sotelo no pudo salir de establecimiento debido a que todavía tiene un proceso pendiente en el Primer Juzgado Liquidador Supraprovincial por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos.



Los hermanos Chávez Sotelo y Vargas Arizábal fueron detenidos en Lima el pasado 21 de marzo, y encarcelados en Cusco tras una orden judicial. Son acusados por el delito de extorsión en agravio de la empresa minera MMG Las Bambas.