Las marchas contra el proyecto minero Tía María se trasladaron del Valle de Tambo a la ciudad de Arequipa. En el día 115 del paro indefinido un grupo de manifestantes de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia marcharon por las principales calles de la Ciudad Blanca exigiendo la cancelación del proyecto.

Partieron de la Plaza España, frente al Poder Judicial, se movilizaron por el centro histórico y llegaron hasta la sede de la Prefectura. Los agricultores del valle fueron respaldados por el gremio de construcción civil.

La movilización fue pacífica. El prefecto de Arequipa no pudo atender a los manifestantes porque no estaba en su oficina. (Foto: Alessandro Currarino)

El vocero del Valle de Tambo, Juan Galdós, invocó a los gremios y ciudadanos de la ciudad de Arequipa a que se sumen a su lucha. “Nosotros pedimos la cancelación de ese proyecto minero. Ya son ocho personas que han fallecido por culpa de la Southern. Si la mina entra, el valle desaparecerá”, agregó.

Por su parte el secretario del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa, Andrés Saya, confirmó que se movilizaron entre 300 y 400 miembros de su gremio, y que la mayoría de estos no tienen empleo. “Nosotros estamos apoyando a nuestros hermanos del valle. También pedimos que se anule la licencia de construcción. Quizá ahora podemos tener trabajo, pero ¿qué pasará en 15 años? No habrá agua ni alimentos”, manifestó.

El secretario del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa, Andrés Saya, confirmó que se movilizaron entre 300 y 400 miembros de su gremio. (Foto: Alessandro Currarino)

Saya indicó que mañana sostendrán una reunión los dirigentes de diferentes gremios y asociaciones civiles para definir la propuesta de un paro indefinido en Arequipa. Por lo pronto se ha confirmado que para el 12 de noviembre diferentes sindicatos de trabajadores saldrán a protestar contra Tía María y contra las reformas laborares.

La movilización fue pacífica. El prefecto no les pudo atender porque no estaba en su oficina. La manifestación fue, aproximadamente, desde las 11 a.m. hasta las 2 p.m. Los pobladores del valle guardaron sus banderas verdes y regresaron a Cocachacra indicando que pronto retornarán a Arequipa para protestar.