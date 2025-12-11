Como medida de prevención y por emergencia se viene realizando intervenciones en diversos puntos críticos de las regiones La Libertad y Lambayeque. Por ejemplo, se viene interviniendo el dique en el río Marañón, en el sector Puente Chagual, en el distrito de Pataz; y en el canal Tocnope, en la urbanización Santa Rosa, distrito de La Victoria.

Asimismo, en la región Lambayeque, se realiza el mejoramiento de la transitabilidad en 10 kilómetros de zonas críticas del distrito de Olmos, desde el caserío Ancol Cautivo hasta Ramal Norte, en beneficio de 5 mil pobladores.

Los trabajos de limpieza, descolmatación, reforzamiento de talud y conformación de dique en ríos y quebradas se ejecutaron en diversos distritos de la región La Libertad, como Trujillo, Florencia de Mora, La Esperanza, Laredo, Moche, Simbal, Ascope, Santiago de Cao, Pataz, Chugay, Sanagorán, Sarín, Quiruvilca, Cascas y Marmot, en beneficio de más de 47 mil pobladores.

De igual manera, en diversos distritos de la región Lambayeque, se ejecutó la descolmatación, limpieza y encauzamiento en ríos, quebradas, canales y drenes, así como el mejoramiento de la transitabilidad en vías de acceso de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Lagunas, Picsi, Pimentel, Saña, Cayaltí, Tumán, Pitipo, Chocope, Olmos y San José, como medida de protección para más de 7 mil pobladores.

Para el primer semestre del 2026, el Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), tiene programado ejecutar 230 intervenciones de prevención, en sectores críticos de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Apurímac, Arequipa, Tacna, Puno, Cusco, Ayacucho, Junín, Huánuco, San Martín, Amazonas, Loreto y Cajamarca.