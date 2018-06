Vexler niega que cuestionados textos escolares hayan sido elaborados en su gestión

El ex ministro de Educación, Idel Vexler, se pronunció respecto a los cuestionamientos realizados a diferentes textos escolares sobre la sexualidad, los cuales están dirigidos a alumnos de quinto de secundaria en todo el país. Específicamente, los de un libro de trabajo de comprensión lectora que ya ha sido repartido en las aulas.



Este material educativo recopila varias columnas de opinión a favor de la virginidad y la moralidad en la vida sexual (incluso, una de ellas señala que "la castidad no solo es abstinencia: es vivir de manera moral"). Según el Ministerio de Educación (Minedu), estos textos fueron heredados de gestiones anteriores, y se están revisando para imprimir una edición mejorada al 2019.

Texto incluido en material educativo distribuido por el Minedu y dirigido a alumnos de quinto de secundaria.

Consultado por El Comercio, Vexler –quien antecedió al actual ministro Daniel Alfaro– indicó que estos libros no fueron desarrollados por su gestión, ya que priorizó hacer cambios en el currículo escolar. “Entré al ministerio en setiembre del 2017, cuando todo eso estaba ya por imprimirse. Se habían firmado contratos con las imprentas y con las flotas de vehículos para su distribución”, dijo.



El ex titular del Minedu dijo que los materiales educativos en cuestión "se elaboraron" durante la gestión de Jaime Saavedra en el 2016, y luego "se reajustaron y enviaron a imprenta" por la ex ministra Marilú Martens. Los textos estuvieron a cargo de la Dirección de Educación Secundaria, que depende de la Dirección Nacional de Educación Básica Regular.



Sobre el convenio para coordinar las políticas educativas que había anunciado con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, Vexler indicó que este nunca se concretó. "Se ha malinterpretado el fin del acuerdo que se iba a suscribir. El objetivo no era consensuar los contenidos del material educativo, porque esa es una competencia del Minedu, sino concretar la posibilidad de que los alumnos conozcan las dinámicas de fiscalización y representación del Parlamento", agregó.

−Consulta con políticos−

La semana pasada, el portal Ojo Público reveló que el Minedu, bajo la gestión de Daniel Alfaro, había consultado algunos textos escolares −referidos a la lucha contra el terrorismo y la historia del Perú entre los años 1980 y el 2000− con algunos congresistas en funión, miembros en retiro de las Fuerzas Armadas y políticos de distintos partidos.

Vexler cuestionó este mecanismo de consulta: "Respeto la decisión del ministro Alfaro, pero yo no lo hubiese hecho ni para el currículo escolar ni para esos textos. No es el camino adecuado realizar talleres con políticos para buscar una pluralidad de opiniones. La consulta se debe hacer a los actores de la política educativa: expertos, técnicos pedagogos, maestros y padres de familia".