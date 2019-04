Alan García: “Con especulaciones no se priva de la libertad” El ex jefe del Estado afirma que no hay elementos para pedir su prisión preventiva



El ex mandatario consideró que los fiscales están "abusando de las prisiones preventivas", cuestionó que se realicen estos pedidos en base a supuestos. (Foto: GEC) El ex mandatario consideró que los fiscales están "abusando de las prisiones preventivas", cuestionó que se realicen estos pedidos en base a supuestos. (Foto: GEC)