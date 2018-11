El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, afirmó esta tarde que el Gobierno no tiene "ni bancada, ni partido". Precisó que el Ejecutivo tiene "la fortaleza de la transparencia".

"Nosotros somos un gobierno que ni bancada tenemos, ni partido tenemos, pero tenemos la fortaleza de la transparencia y nosotros decimos hay que hacer estas cosas y las hacemos", sostuvo en una conferencia de prensa desde Ica.

El primer ministro explicó que, en ese sentido, el referéndum que se llevará a cabo el 9 de diciembre "es una forma de recuperar la capacidad de la población para decidir sobre las políticas del país", ante la distante relación entre la clase política y la ciudadanía.

"La crisis política que hoy día existe es porque hay una total desconfianza de la población por los políticos y eso ha sucedido porque los políticos cuando son elegidos empiezan a alejarse de la población", detalló.

"El referéndum es una forma de que la población recupere su capacidad de decidir sobre las políticas en este país y no solamente [en] 130 congresistas, entonces, por eso es que vamos a ese referéndum", remarcó.

Asimismo, Villanueva reveló que votó a favor del referéndum pese a estar en contra de las modificatorias realizadas a la cuestión de confianza en el marco del proyecto de bicameralidad parlamentaria. Consideró irresponsable, en esa línea, estar de acuerdo con una modificatoria que contradice "el equilibrio de poderes".

"Aprobar así tal cual no nos afectaba en este periodo, pero al otro Gobierno que viene sí. Sería irresponsable de nuestra parte aceptar eso cuando la Constitución establece equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Entonces obviamente que no lo hemos aceptado", señaló.

"Yo aprobé [el proyecto de bicameralidad] porque de gracioso a otro gracioso ahí, si ellos jugaban con cambiarte las cosas, nosotros no eramos ingenuos de no saber lo que estaba pasando, pero qué era lo que nos importaba sobre todas las cosas, que vayan las cuatro propuestas al referéndum", manifestó.

"Que se rectifique inmediatamente"

Al ser consultado por El Comercio, Jorge Meléndez, vocero alterno de Peruanos por el Kambio, se mostró sorprendido por lo declarado por César Villanueva y precisó que pedirá una rectificación, puesto que lo dicho por el primer ministro "es inaceptable".

"Le pediría al primer ministro que se rectifique, porque se debe rectificar porque la bancada, en todo momento ha sido consecuente y leal con el Gobierno. Finalmente, Villanueva es un invitado del Gobierno, no es parte del partido ni de la bancada, por lo tanto debería respetar nuestra bancada", declaró.

Meléndez dijo desconocer las razones que llevaron al primer ministro a decir que no tienen ni partido ni bancada. No obstante, aseguró que desde su bancada seguirá "apoyando al Gobierno.

Distinta postura mostró su colega de bancada Guido Lombardi, quien dijo que no se sentía ofendido por la declaración y consideró que lo dicho por Villanueva "se acerca a la realidad".

"Me parece que es una afirmación que se acerca a la realidad. No me ofende ni me parece irreal decir que son un Gobierno sin partido y sin bancada", refirió en diálogo con este Diario.