El Congreso de la República enfrenta la elección de la Mesa Directiva más fraccionada de al menos los últimos 20 años, con cuatro listas en pugna por el control legislativo. Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), llega con ventaja numérica, pero sin los votos suficientes para ganar en primera vuelta. En una segunda vuelta, el pronóstico es reservado ante el fraccionamiento de la oposición.

De no ser por la división de Avanza País y Renovación Popular, el bloque que logró colocar a María del Carmen Alva en la presidencia del Congreso podría repetir el escenario de victoria para el segundo año de gestión con Lady Camones (APP). El fraccionamiento surgió desde el pasado sábado, cuando una facción de Avanza País tocó la puerta de Renovación Popular y logró convencerlos de retroceder en su decisión de no postular a Gladys Echaíz. Esto último había sido anunciado por el vocero de RP, Jorge Montoya, el día anterior.

Pacto I

“Había un acuerdo interno para que el candidato de Avanza País sea Alejandro Cavero, pero no existía un acuerdo para apoyar el bloque de Camones. Los congresistas Williams y Burgos fueron los que negociaron eso. Había una serie de acuerdos para que toda moción de vacancia sea vista antes por el bloque, y no nos parecía”, cuentan en la facción de Avanza País que apoya a Gladys Echaíz.

Otras fuentes indican que las legisladoras Norma Yarrow y Patricia Chirinos fueron las que impulsaron al bloque a romper el consenso a favor de Lady Camones.

Este bloque de Avanza País confiaba en que podía convencer a Fuerza Popular en cambiar de postura, pero esto nunca ocurrió. “La balanza la inclinaba Fuerza Popular, teníamos la esperanza de que reflexionara y vinieran para acá, pero por nada del mundo han querido retroceder. Ahí se truncó la candidatura de Echaíz. Vinieron los de Perú Libre y Bloque Magisterial, pero querían la primera vicepresidencia, Renovación quería acceder, pero nosotros dijimos que no íbamos a apoyar eso”, revela otra fuente de Avanza País.

Este bloque confiaba en captar el voto de Fuerza Popular pese a que, según fuentes legislativas, el vocero fujimorista, Hernando Guerra García, había sostenido una reunión previa con Echaíz indicándole que no era oportuno fraccionar a la oposición.

Lo que nadie de Avanza esperaba es que un miembro de su aliado Renovación terminaría armando otra lista precisamente con Perú Libre (la otrora bancada oficialista) y el Bloque Magisterial (la actual bancada oficialista). Más aún cuando el propio vocero de Renovación había dicho que el 100% de la bancada apoyaba a Gladys Echaíz.

Pacto II

Esdras Medina, según las fuentes consultadas, estuvo buscando presidir una lista a toda costa. Antes de que Echaíz se sumara a su bancada, había sido elegido representante de Renovación Popular para una fórmula de la Mesa Directiva.

“Cuando Montoya anuncia que Echaíz no postularía, Esdras vino al bloque y prometió que aseguraba el voto de cinco evangélicos de la bancada. Pero nos enteramos de que a la par conversaba con el Bloque Magisterial, y lo descartamos”, aseguraron desde el bloque de APP que postula a Lady Camones.

Esdras Medina construyó su lista a partir de las alianzas que logró forjar desde la presidencia de la Comisión de Educación, donde Perú Libre lo apoyó en la agenda en contra de la reforma universitaria –específicamente en normas contra la Sunedu– y donde aprobó una serie de normas de interés del Bloque Magisterial en contra de la carrera pública magisterial.

Al bloque sumaron a una facción de Acción Popular, liderada por Elvis Vergara, uno de los seis miembros de la bancada de la lampa investigado por el caso de ‘Los Niños’. Vergara, según las fuentes consultadas, ha prometido nueve de los 15 votos de la bancada acciopopulista.

Este acuerdo ha despertado el rechazo de la nueva dirigencia partidaria del partido de la lampa, que emitió un comunicado en contra de la lista.

La conformación de esta lista también fraccionó a la izquierda, que tenía como pretensión postular una fórmula única con Héctor Acuña, exmiembro de APP hoy en Juntos por el Perú, a la cabeza.

A Acuña le molestó un tuit de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, donde se mostraba en contra de su candidatura. Sumado a esto, el bloque del partido del lápiz le ofreció que desista en su candidatura y se pliegue al consenso que habían conseguido con Esdras Medina. El grupo de Juntos por el Perú no estuvo dispuesto a sumar un legislador de derecha en su fórmula de candidatos.

Héctor Acuña, al momento de inscribir su lista, mencionó tener unos 40 votos a su favor, pero los números no le dan más de 18 adhesiones.

Diversas fotos ubicaron a Acuña junto al ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez (líder del partido Juntos por el Perú), en un restaurante de San Isidro, el último jueves. También mostraron a Christian Rosas, hijo del excongresista Julio Rosas y ligado al sector evangélico. Esto último llevó a pensar que se trataba de un intermediario de Renovación Popular.

Transcurridos los días, y con la inscripción de la lista de Esdras Medina junto a un bloque izquierdista, en el Congreso ahora piensan que se trataba más de una intermediación a favor de Medina. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, refirió que hace meses no tiene contacto con Rosas. Este Diario intentó comunicarse con Rosas, pero no obtuvo respuesta.

Al final de ayer, en el bloque de Héctor Acuña no perdían el entusiasmo respecto a su candidatura. Jorge Marticorena, legislador de Perú Bicentenario, bandada que postula en dicha fórmula, afirmó en Canal N que “la segunda vuelta será entre Acuña y Camones”.

Pacto III

En el bloque de Camones, todos se dedicaron ayer a asegurar los votos que tienen sobre la mesa. Además de las adhesiones que suman las bancadas que integran el bloque, apuntan a obtener hasta 4 votos de la otra facción de Avanza País que firmó el “compromiso de honor” del sábado, y 6 votos de la otra facción de Acción Popular.

En el caso de Avanza País, el bloque también espera conseguir los votos de los legisladores Diego Bazán y María Córdova, pero el primero aseguró a este Diario que respaldaba a Echaíz. En el grupo acciopopulista, la actual presidenta María del Carmen Alva confirmó a este Diario que votará por Camones, mientras que Karol Paredes y Pedro Martínez hicieron lo propio en otros medios de prensa.

Pese a ello, el vocero de AP, Elvis Vergara, quien impulsa la participación de una facción de su bancada en la lista de Esdras Medina, indicó a El Comercio que el acuerdo de su grupo era votar por la lista encabezada por el legislador de Renovación. “Se espera que al menos 11 congresistas cumplan dicho acuerdo, los demás tendrán que ser sometidos a disciplina”, refirió.

En el sector de no agrupados, Edward Málaga anunció su voto a favor de Camones el domingo en el programa “Sin medias tintas” (Canal 2), y Carlos Anderson ayer reveló a este Diario su voto a favor del mismo bloque, al que llamó “el mal menor”.

También hay tres votos por definir entre los no agrupados. Si bien el legislador Edward Málaga aseguró su voto a favor de Camones, sus colegas del Partido Morado, Flor Pablo y Susel Paredes, no hicieron lo mismo. Consultadas por este Diario, ambas dijeron que se encontraban en evaluación. Luis Picón, otro legislador no agrupado, no quiso revelar su voto para la elección.

También ayer se filtró un nuevo audio en la interna de APP. En la grabación, difundida por el diario “Correo”, se escucha a Luis Iberico, dirigente y asesor de la bancada, asegurar a congresistas que apoyarán la vacancia de Pedro Castillo si gana lista de Lady Camones. Ante esto, desde APP recalcaron que no hay intención de Camones de asumir la presidencia de la República, recordando que firmaron un compromiso de honor en el que señalan que, ante una eventual sucesión constitucional, renunciarían y se elegiría una nueva Mesa Directiva que ocupe Palacio de Gobierno y convoque nuevas elecciones.

A lo largo de ayer, también existieron dudas sobre dos votos de Somos Perú: Kira Alcarraz y Alfredo Azurín. Sin embargo, desde el partido del corazón aseguraron que la bancada votaría en bloque por Camones.

“Producto de la fragmentación del Congreso mañana hay cuatro listas que competirán para la Mesa Directiva. Mi voto será para fortalecer la institucionalidad y unidad de las bancadas”, escribió Alcarraz desde su Twitter.

De cumplirse las proyecciones del bloque de Camones, podrían llegar a primera vuelta con 58 votos. Lo que esperan hasta el último momento es que la lista de Gladys Echaíz desista y endosen sus 16 votos. Con esto, alcanzaría para que Camones gane en primera vuelta.

Pacto IV

Consultados sobre la posibilidad de plegarse a la candidatura de Camones, en el bloque de Echaíz dijeron que, hasta la noche de ayer, esperaban que Fuerza Popular cambie de parecer e incline la balanza a su favor. Fuentes de APP indicaron que a lo largo del día recibieron llamadas de Adriana Tudela, de Avanza País, buscando que retiren su lista y se sumen a la de Echaíz. Esto a pesar de que la lista de Echaíz está integrada solo por 2 bancadas, y la de APP por 4 grupos.

Otro escenario contemplado por el bloque de Echaíz es que se retirara la lista de Esdras Medina, y todos esos votos se endosen a su favor. “En una segunda vuelta, Perú Libre y el Bloque Magisterial no votarían por la lista de Camones, no les quedaría otra que votar por Echaíz, que es una lista no caviar”, dijeron desde Avanza País. Pero también reconocieron que en una segunda vuelta entre Esdras Medina y Lady Camones, optarían por la segunda.

“No hay duda de que apoyaríamos a Camones en ese escenario de segunda vuelta. No sabemos si Renovación hará lo mismo. Esperaremos hasta el final”, dijo la fuente del partido del tren.

Ninguna bancada cree que exista un escenario fijo para este martes. Para la oposición sí queda claro que están lejos de los consensos que sumen los 87 votos requeridos para una vacancia presidencial.

Movidas

El parlamentario Juan Burgos renunció a Avanza País y se vocea su pase a la bancada de Podemos.

Fuerza Popular busca presidir la Comisión de Economía; Podemos, la de Presupuesto, y Somos Perú, la de Descentralización para el segundo año.

El proceso de elección

A tomar en cuenta:

El voto es secreto, pero algunas bancadas tienen previsto mostrar su voto. No hay voto virtual, solo votarán los congresistas que asistan al pleno. Se dispone de cédulas de votación y ánforas para el voto de los parlamentarios.

PRIMERA VUELTA:

¿Quién gana?

La lista que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

¿La valla de votos es fija?

Si es que asisten los 130, se gana con 66 votos. La valla de reduce si se registran inasistencias.

¿Qué pasa si hay empate?

La presidenta María del Carmen Alva podría dirimir o se podría pasar a una segunda vuelta.

SEGUNDA VUELTA:

¿Quién gana?

Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos y se proclamará a los candidatos de la lista que obtenga la mayor votación.

¿Qué pasa si hay empate?

La presidenta María del Carmen Alva podría dirimir o se podría pasar a una tercera vuelta.