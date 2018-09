El vocero alterno de la bancada del Apra, Javier Velásquez Quesquén, señala que en su grupo están a favor de aprobar las reformas pendientes planteadas por el Ejecutivo, como la bicameralidad y la no reelección de congresistas, pero subraya que el presidente Martín Vizcarra no puede exigir al Congreso de la República “que vote en tal o cual sentido”.

— El presidente confía en que el Congreso aprobará hasta el 4 de octubre los proyectos de las reformas política y judicial pendientes. ¿El Parlamento cumplirá con este plazo?

Obviamente que sí. Antes de que el presidente solicitara la confianza, ya la Comisión de Constitución había establecido un cronograma para dictaminar, no aprobar, los cuatro proyectos. Luego lo ratificamos en Junta de Portavoces y el cronograma se ajustó a pedido del congresista Gilbert Violeta para que no sea el 12 sino el 4 de octubre, a fin de que calce con la convocatoria del referéndum.

— Entonces hay un compromiso.

Hay un compromiso no solo de palabra, todos los voceros le hemos explicado eso al presidente en la reunión que tuvimos. En el Parlamento sería injustificable que alguien pretendiera alterar ese cronograma. El presidente puede tener la seguridad de que se va a dictaminar.

— ¿Dictaminar y aprobar?

No se puede hablar de aprobar porque nadie puede suplantar la voluntad de los 130 parlamentarios. Dictaminar y discutir en el pleno, de eso no hay duda, pero [no] garantizar en el pleno las votaciones con mayoría absoluta para que vayan al referéndum. Cada bancada toma su decisión.

— Al dar la cuestión de confianza, ¿no está sobreentendido que aprobarán los proyectos en el pleno?

No. El camino constitucional para aprobar una norma es un dictamen aprobado en el pleno. Poner en un instrumento del Ejecutivo, como la cuestión de confianza, o decir que tales políticas públicas estarán sustentadas en aprobar cuatro reformas, es inconstitucional. Sería un nuevo mecanismo de aprobar normas y no está en la Constitución.

— Pero, si no se aprueban hasta el 4 de octubre en el pleno todos los proyectos pendientes, no habrá consulta popular.

Está garantizado que haya referéndum. Inclusive ya se iría con la reforma del CNM. Lo que no puedo garantizar es cómo va a votar el fujimorismo la bicameralidad. El presidente no puede exigir al Congreso que vote en un sentido. No estamos sujetos a mandato imperativo. Los que se aprueben con más de 67 votos, y espero que sean los tres pendientes, van a referéndum.

— ¿Qué pasaría con los que no se aprueben?

El procedimiento sería la recolección de firmas.

— ¿Su bancada sí apoyará los proyectos pendientes?

No quiero ser desautorizado, pero yo he visto una tendencia y todos van a votar por esos proyectos. El que ya se aprobó [sobre el CNM] está habilitado para ir a referéndum por mandato de la Constitución. Y los otros tres que vamos a aprobar, espero que tengan más de 67 votos, también van automáticamente al referéndum. El Congreso ya no tiene por qué votar en un pleno si van o no a la consulta popular.

—¿Cómo va el debate en la Comisión de Constitución?

El tema de la bicameralidad ya está bien avanzado. Creo que entre el lunes y martes próximos ese texto ya debe estar listo, y el tema del financiamiento privado no nos va a llevar más de una hora porque lo que ha planteado el Gobierno es darle rango constitucional a una ley. Y la no reelección ya es un acuerdo de cada bancada. Nosotros ya decidimos votar a favor de ese proyecto de ley.