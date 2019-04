¿Quién es el juez que ordenó la detención preliminar de PPK?

Jorge Luis Chávez Tamariz es el juez que dictó la orden de detención preliminar por diez días contra el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El es titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. ¿Qué casos ha visto anteriormente? ¿Dónde ha trabajado? A continuación presentamos un perfil del magistrado.

Chávez Tamariz está al frente del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios desde hace menos de un mes.

Su nombramiento se oficializó el 20 de marzo por resolución administrativa Nº 093-2019-CE-PJ. Fue llamado para reemplazar en ese despacho al juez Manuel Chuyo Zavaleta, quien dejó ese cargo por motivos personales y académicos.

Antes de ingresar al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Luis Chávez Tamariz estuvo trabajando en Chimbote al frente del Sexto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa.

En ese juzgado chimbotano tuvo a su cargo el proceso contra la organización criminal los Chacales del Desierto, dedicada al tráfico de terrenos del Proyecto Especial Chinecas.

El 11 de enero de este año ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Daniel Ángel Cabrejos Pérez, presunto cabecilla de esa banda implicada en usurpación agravada, extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y sicariato. La medida también fue dictada para otros cinco miembros de la organización criminal.

Igualmente, Chávez Tamariz​ vio el caso de la banda Los Intocables de Chimbote a la que se le imputa extorsión, usurpación, tenencia ilegal de armas y tráfico de tierras. El pasado 16 de enero declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por 36 meses para los 20 presuntos integrantes de esta organización criminal.

El juez que ordenó la detención preliminar de PPK también dictó en diciembre del 2018 nueve meses de prisión preventiva contra nueve personas, entre empresarios y ex funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, a quienes se les imputan hechos de corrupción en la ejecución del coliseo cerrado Gran Chavín, que costó S/33 millones y no se terminó de hacer en la gestión del ex gobernador César Álvarez.

En junio del 2017, Chávez Tamariz fue denunciado por el fiscal Ricser Flores Flores por presunto abuso de autoridad ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público debido a que el juez mandó a sacar al referido fiscal de una audiencia realizada en abril de ese año por haber ingerido alcohol.

Egresado de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Chávez Tamariz se desempeñó como fiscal provincial penal en el distrito fiscal del Santa entre 2012 y 2014.