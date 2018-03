Keiko Fujimori: "Confío en Jaime Yoshiyama y en Augusto Bedoya"

En la entrevista en el programa “Beto a saber”, la ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió sobre la declaración de Jorge Barata y criticó la investigación fiscal le sigue a su partido y a ella.

“Lo que me sorprende es que en estas declaraciones [de Barata] mencionaron nombres de otras personas a las que también les corresponde la presunción de inocencia, pero solo las casas de las personas relacionadas a Fuerza Popular son allanadas. Fuerza Popular es investigado y los otros partidos no. Creo que hay un sesgo y una intencionalidad política de debilitar y desprestigiar a Fuerza Popular”, respondió Keiko Fujimori en referencia a la indagación y a las diligencias realizadas ayer en las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

“El partido del señor [Pedro Pablo] Kuczynski, sobre el que hay cuestionamientos, no está siendo investigado. El partido del señor [Alejandro] Toledo nunca ha sido allanado. La señora [Susana] Villarán tampoco. Entonces, no hay una equidad en el trato de las investigaciones. En el caso de la fiscalía dirigida por el señor José Domingo Pérez, no solamente está él. Hay cinco o seis fiscales asignados a Fuerza Popular. Me parecería que lo lógico y lo justo es que también se investigue a los otros partidos. Nos parecería justo que se investigue a todos”, agregó.

La semana pasada, Jorge Barata respondió 71 preguntas formuladas por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. Esta indagación se inició a raíz de la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, que quedó registrada en el celular de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora de su familia.

Como parte de la mencionada indagación, el fiscal Pérez realizó ayer allanamientos a las viviendas de Yoshiyama y Bedoya.

En su declaración a la fiscalía de la semana pasada, Jorge Barata afirmó que la constructora Odebrecht entregó US$1’000.000 a Yoshiyama y Bedoya para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011. Precisó que dio US$500.000 en la primera vuelta y otros US$500.000 en la segunda vuelta.

En la entrevista de ayer en “Beto a saber”, Keiko Fujimori señaló que Barata dijo en el interrogatorio que “jamás he solicitado dinero, que nunca me [lo] han entregado y que jamás ha conversado sobre temas económicos o financieros conmigo".

Luego dijo: "Confío en Jaime Yoshiyama y en el señor [Augusto] Bedoya. Ellos han negado esta declaración. Tengo la tranquilidad, como señalan todas las cuentas de nuestro partido, que han sido fiscalizadas por la ONPE, de que ese dinero no ha existido".

Sobre su relación con Jaime Yoshiyama, recordó que lo convocó cuando decidió formar Fuerza Popular (antes llamado Fuerza 2011).



“Convoqué a muchos ex ministros de mi padre [Alberto Fujimori] y Jaime no tenía muchas intenciones de participar en política”, indicó sobre Yoshiyama, quien fue secretario general del partido y jefe de campaña de Fuerza 2011 en las elecciones generales de ese año.

También manifestó que Yoshiyama le propuso la candidatura de Joaquín Ramírez al Congreso en el 2011. Ramírez, quien es investigado por la fiscalía por otro caso, sucedió a Yoshiyama como secretario general de Fuerza Popular.

