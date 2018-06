De las casi tres horas que duró la cena que el presidente Martín Vizcarra sostuvo la noche del martes con los integrantes de la bancada de Peruanos por el Kambio –entre ellos, los congresistas Gilbert Violeta, Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca–, solo se habló de política treinta minutos.

De acuerdo con fuentes de El Comercio presentes en esa reunión, la mayor parte de la cita sirvió para recordar anécdotas de la campaña y para que el mandatario tuviera gestos con algunos integrantes del oficialismo. Uno de ellos fue el compartir, como lo hiciera en el proceso electoral, una parrilla con la vicepresidenta Araoz.

La cena, según otras fuentes de este Diario, tuvo un momento de relativa tensión cuando Violeta, Araoz y Bruce le expresaron a Vizcarra sus críticas sobre la actitud del primer ministro César Villanueva con la bancada de Peruanos por el Kambio. Por ejemplo, la ex jefa del Gabinete se sinceró e hizo conocer su molestia porque no se dio una transferencia en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Hubo una crítica muy dura de Mercedes por la manera en que ella, como primera ministra, se relacionó con Villanueva [durante la transferencia]. Ella se sintió afectada y agraviada por el comportamiento de este, que no le permitió tener una entrega del cargo como sí lo hicieron otros ministros [tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia]”, refirió una de las fuentes.

Violeta, portavoz de la bancada oficialista, le indicó al presidente que ellos lo respaldan a él y que eso no está en discusión, pero responsabilizó al jefe del Gabinete Ministerial del reciente impasse entre el grupo parlamentario y el Ejecutivo, debido a que ni él ni los ministros han establecido un mecanismo de comunicación con ellos.

“Fue una conversación que tuvo sus momentos duros, pero se dio en un clima de respeto y cordialidad”, contó la misma fuente.

En diálogo con El Comercio, el congresista Carlos Bruce evitó brindar detalles sobre la cena con Martín Vizcarra, pero sí manifestó que el presidente reconoció que de parte del Ejecutivo ha faltado mayor coordinación con la bancada oficialista.



“No fue una reunión formal, fue más una reunión social, por lo tanto no se puede hablar de acuerdos, pero sí se puede hablar de puntos de coincidencia. Hubo un reconocimiento por el lado del presidente de cierta descoordinación con la bancada y que eso era algo que se debía superar”, manifestó.



Cónclave en Palacio de Gobierno

Gilbert Violeta dijo a este Diario que uno de los puntos destacables de la cita con el jefe de Estado fue acordar que la bancada acuda todas las semanas a Palacio de Gobierno para reunirse con él, Villanueva y otros ministros, dependiendo de la coyuntura y de los temas por analizar.

Precisó que el martes la bancada se reunirá con los ministros Salvador Heresi (Justicia y Derechos Humanos) y Carlos Oliva (Economía y Finanzas).

Heresi, quien también es congresista oficialista, explicará los pormenores de la demanda de inconstitucionalidad del Ejecutivo en contra de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, así como la postura de su sector sobre el indulto al ex presidente Alberto Fujimori ante el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



Oliva les detallará qué medidas concretas adoptará el MEF con las facultades que el Congreso delegó al Ejecutivo la semana pasada.



Al ser consultado sobre cómo define la relación con el Gobierno tras la cena con Martín Vizcarra, Violeta prefirió no hablar de reconciliaciones, sino de expectativas.

“De parte de los miembros de la bancada existe el ánimo, la expectativa de tener una relación permanente e intensa [con el Ejecutivo], es una expectativa clara y natural, esperamos que sea distinto a los compromisos que asumimos hace poco más de un mes [con Villanueva]”, acotó.

El primer ministro, César Villanueva, se reunió el 12 de abril con la bancada de Peruanos por el Kambio. Sin embargo, estas citas no se mantuvieron. (Foto: PCM) PCM

Para Bruce, la bancada “no está para ser un parlante y para repetir lo que digan los ministros”, sino para “aportar”. “La bancada debe ser pensante y sugerir políticas al Ejecutivo para que este funcione mejor, por esto es la reunión del martes”, recalcó.

La congresista Ana María Choquehuanca afirmó que, tras la cena con el presidente Vizcarra, cree que sí se puede mejorar el trabajo de coordinación con el Ejecutivo.

“Creo mucho en el diálogo, en la voluntad de las personas. Nosotros somos la bancada oficialista por mandato popular, no podemos estar diciendo que ‘ya no somos oficialistas’, porque eso no se puede”, manifestó, para luego señalar que el mandatario ha comprendido la posición crítica de la bancada con Villanueva.

“Esto no es una situación insalvable, que no se puede corregir, hay que retomar el camino del trabajo”, concluyó.