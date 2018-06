Mercedes Araoz: “César Villanueva desvalorizó el rol de la bancada”

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, justificó hoy las críticas que tuvo la bancada de Peruanos por el Kambio en contra del primer ministro, César Villanueva, quien, según sus palabras, “desvalorizó” a su agrupación. Agregó que espera que, tras la cena con el mandatario Martín Vizcarra, mejore la coordinación con el Ejecutivo.

“El reclamo que hemos hecho es un reclamo justificado, la bancada no estaba siendo tomada en cuenta y el señor [Villanueva] desvalorizó el rol de una bancada como la de Peruanos por el Kambio, que es la que trajo al presidente Vizcarra a la posición en la que está”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Araoz, también congresista, indicó que la actitud de Villanueva de “saltarse” las coordinaciones con la bancada oficialista fue tomada “como una desdén”.

“Eso esperamos que se resuelva, el presidente ha mostrado la mejor de las voluntades para trabajar en esa dirección y vamos a seguir coordinando, que no quepa la menor duda de que esa coordinación se tiene que dar”, subrayó.

La ex jefa del Gabinete Ministerial dijo durante la cena con el mandatario, ella le solicitó que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, exponga las leyes que sacará en marco de las facultades delegadas que les brindó el Parlamento. Esto con el fin de poder ejercer la defensa de estas cuando sean revisadas por la Comisión de Constitución.

Mercedes Araoz evitó brindar detalles sobre la cena que sostuvo Vizcarra con la bancada de Peruanos por el Kambio, aunque sí confirmó que ambos compartieron el plato, como lo hacían durante la campaña.

“Sigo teniendo la mejor de las relaciones [con el presidente] y como ha salido en el chisme, sí compartimos el plato, porque esa era nuestra tradición en campaña, nosotros éramos muy buenos amigos”, refirió.

“No le tengo envidia a Fuerza Popular”

De otro lado, Mercedes Araoz afirmó que su bancada no le tiene ninguna envidia a Fuerza Popular, como lo dejó entrever el parlamentario no agrupado Pedro Olaechea en una entrevista.

“Mira, no sé, será la opinión de él, yo no le tengo ninguna envidia a Fuerza Popular, no quiero ni parecerme a ellos”, recalcó.

Mercedes Araoz sostuvo que el oficialismo es “una bancada bastante reflexiva” y que “no trata de imponer ideas, sino de convencer”. “Tenemos una fundamentación que no es populista ni mercantilista, nuestras posiciones son principistas”, concluyó.