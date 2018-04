Ocho partidos piden apoyo a la ONPE para elecciones internas

Ocho agrupaciones políticas que ya anunciaron precandidatos a la Alcaldía de Lima o que manifestaron su intención de tentar el sillón municipal han solicitado hasta el momento asesoría técnica a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para efectuar elecciones internas de cara a los comicios del 7 de octubre.

El plazo para llevar a cabo las elecciones internas se inició el 11 de marzo y culmina el 25 de mayo, según establece el cronograma electoral.

Acción Popular, Somos Perú, Podemos por el Progreso del Perú, Democracia Directa, el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista, Alianza para el Progreso y el Frente Amplio han pedido apoyo al ente electoral y algunos incluso ya tienen fecha para sus comicios. Sin embargo, las cuatro primeras agrupaciones ya han promovido con antelación a sus precandidatos por Lima: Jorge Muñoz, Juan Carlos Zurek, Daniel Urresti y José Quiñones, respectivamente.

Carlos Vargas, subgerente de Asistencia Técnica de la ONPE, comentó a El Comercio que la mayoría de organizaciones políticas realiza elecciones internas por formalismo. “Muchos casi no cambian [de precandidato]. Prácticamente lo que hay es una ratificación de esa candidatura. Hemos visto listas únicas compitiendo en elecciones y muy rara vez más de una lista”, reconoció.

(Elaboración: El Comercio)

Por ejemplo, Humberto Lay es el único precandidato de Restauración Nacional para Lima. Jhon Fernández, secretario general del partido, reconoció a este Diario que, si bien se estiman elecciones internas para el 19 de mayo, el ex congresista sería ratificado como candidato, pues es un “deseo unánime”.

“Una elección interna con un solo candidato no puede ser concebida como antidemocrática. Antidemocrático no es tener un candidato, sino impedir que se presenten otros”, opinó Fernando Tuesta, ex jefe de la ONPE.

—Para tomar en cuenta—

Renzo Reggiardo, Enrique Cornejo, Humberto Lay y Alberto Beingolea lideraron las preferencias electorales en marzo, según Ipsos Perú.

Reggiardo aún no decide si postulará. Cornejo sigue recolectando firmas y todavía no ha inscrito a su movimiento.

Alberto Beingolea, presidente del PPC, indicó a El Comercio: “No ocultaré que mi candidatura es una de las posibles, está dentro del proceso que estoy evaluando”.