Pedro Cateriano: fiscalía archiva investigación por presunta defraudación tributaria

La Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios de Lima decidió archivar definitivamente la investigación contra el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala, Pedro Cateriano, por supuesta defraudación tributaria.

Esta denuncia había sido presentada por recomendación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Héctor Becerril (Fuerza Popular). En ella, también plantean acusarlo constitucionalmente en el informe elaborado tras investigar a Nadine Heredia por presunta usurpación de funciones.

►En claves: ¿Qué dice la sentencia del acuerdo de colaboración con Odebrecht?



►Alejandro Toledo: lo que sigue en el proceso de extradición

"Concurrí a la Comisión de Fiscalización y nunca me preguntaron nada sobre mis ingresos, egresos o aspectos tributarios. No obstante ello, cuando emitieron el informe final me acusaron de defraudación tributaria", reclamó Pedro Cateriano en declaraciones a Andina.

El exprimer ministro señaló que él ha acudido siempre a las investigaciones que lo han incluido en el Congreso, a pesar de la prerrogativa del antejuicio. A pesar de eso, dijo que no se ha respetado las decisiones que ha tomado el Ministerio Público sobre él.

"Este Congreso que viola los procesos constitucionales y desconoce las resoluciones de la Fiscalía de la Nación me ha acusado por la compra del satélite, compra de aviones Esparta. Me tramita denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desacatando resoluciones del Ministerio Público", manifestó.

Pedro Cateriano recordó así que el Ministerio Público no le encontró responsabilidad por los cargos de presunta usurpación de funciones que habría cometido Nadine Heredia durante el gobierno de Ollanta Humala cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa.

El abogado del exministro Cateriano, Carlos Ramírez, fue notificado esta mañana de la resolución que declara consentida la resolución de archivo de la denuncia por presunta defraudación tributaria.