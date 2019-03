Tubino: "Podríamos impulsar una mesa abierta y plural con otras bancadas"

El vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino asegura que su bancada está abierta a diálogo con el Ejecutivo y adelanta qué temas espera tratar en la reunión que tendrá su bloque político con el primer ministro Salvador del Solar la próxima semana. Tubino también hace una evaluación del papel de su agrupación en el Congreso, luego de que su colega Rosa Bartra llamara "inepto" al presidente Martín Vizcarra.

— ¿Qué le va a plantear Fuerza Popular al primer ministro Salvador del Solar?

Lo primero es que nosotros estamos abiertos al diálogo, que queremos participar en una agenda propositiva para el Perú y buscar los puntos donde podamos tener acuerdos en beneficio de todos los peruanos.

— ¿Y hay algunos temas puntuales que llevarán bajo el brazo?

Sí. Primero el tema del relanzamiento de la economía peruana y en ese relanzamiento también conocer cuáles son las iniciativas que tienen para solucionar los problemas sociales que se están presentando con la actividad minera que es clave para el Perú, como el tema de las Bambas, donde también tiene que respetarse el principio de autoridad del gobierno.

— ¿Cuál es el compromiso de su bancada para no volver a tener episodios como el de la congresista Rosa Bartra llamando inepto al presidente?

Estamos decididos a avanzar en dejar de lado, y es lo que tiene que hacer también el gobierno, ese tipo de amenazas veladas por ejemplo del Poder Ejecutivo al Congreso, mirándonos con gran desconfianza, [respecto a] que no queremos hacer las cosas, que queremos obstruir. No es la intención. Y por otro lado dejar de lado cualquier adjetivo que pueda interpretarse como que uno quiere impulsar la confrontación.

— En ese sentido, ¿usted no comparte las expresiones de Bartra contra el mandatario?

Nosotros respetamos las posiciones políticas de todas las personas que integran nuestra bancada, son temas que tenemos que debatir internamente. Fuerza Popular como bancada cumplirá su rol fiscalizador evitando la confrontación innecesaria.

— ¿Ya tenían un acuerdo para evitar esa confrontación innecesaria?

Venimos conversando sobre el tema, por supuesto. En todo partido político hay diferentes puntos de vista. Acá no se traza una decisión y el que no la cumple está en un gran problema interno.

Acá nosotros respetamos las posiciones de todos los parlamentarios, pero asimismo la bancada ha trazado un camino a seguir, que poco a poco la gente irá asumiéndolo.

— ¿Se siente cómodo conduciendo una bancada donde hay voces distintas, algunas conciliadoras, pero otras confrontacionales?

Sí porque considero que es un desafío en un momento difícil para Fuerza Popular. En nuestro caso tener a nuestra lideresa, a la presidenta de nuestro partido en prisión injustamente, lógicamente que es un momento difícil. En mi caso es un desafío poder sacar adelante a la bancada, y sobre todo trabajando en base a lo que los peruanos hoy piden y reclaman a todos los políticos, máxima transparencia y cero corrupción. Ese es el camino. Los problemas individuales que cada persona pueda tener en cuanto a su línea de conducta serán asumidos por cada persona y no por la bancada.

— Y usted ha vivido en carne propia esta desconfianza de la población en Pucallpa, donde el pasado lunes un grupo de manifestantes le gritó "corrupto".

Sí, efectivamente. Hay personas que ven al congresista como un corrupto, cosa que no es así. Acá [en Pucallpa] el sector salud está en huelga y lo que queríamos era entablar un diálogo con el director regional de salud y con los trabajadores, y anunciarles que el reordenamiento administrativo de la Dirección Regional de Salud está bien encaminado. Salí a decirle a los trabajadores que dejen de lado la huelga y ellos hicieron algunas afirmaciones que no tienen ningún sustento.

— Su colega Úrsula Letona ha dicho que la bancada ha cometido errores. ¿Como vocero, qué errores considera que les ha dejado más lecciones?

Nosotros hemos estado priorizando una agenda de fiscalización, sobre otros temas. Lo que hay que hacer es continuar esa agenda de fiscalización y priorizar una agenda de consenso en base a iniciativas legales.

— ¿Admite que además de la fiscalización hubo un ánimo de revanchismo, pues la percepción era que la señora Keiko Fujimori nunca aceptó el triunfo del señor Kuczynski en las últimas elecciones?

Esa es una especulación. Lo que acá ha habido mas bien es una actividad de fiscalización del Congreso. Ahora en estos dos años y medio que quedan, viendo la economía peruana, que está necesitando un impulso no solamente de las decisiones del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso, y por eso me parece bien que el premier quiera reunirse con todas las bancadas políticas.

— ¿Fue un error en su momento la censura del ministro de Educación Jaime Saavedra?

Es un tema que en su momento se analizó, pero yo creo que debemos comenzar a mirar al futuro, hacia adelante. Porque si retrocedemos vamos a generar discrepancias o desconfianza. Lo que hay que generar ahora es confianza y consensos.

— ¿Cómo van a recuperar la confianza de sus electores, de los simpatizantes que han perdido a consecuencia de la situación que afrontan?

En primer lugar cumpliendo nuestra labor en el Congreso, fortaleciendo nuestra línea de conducta como parlamentarios, trabajando siempre con la máxima transparencia, cero corrupción, con valores. Y por otro lado con iniciativas legislativas. Yo creo que sí se puede, hay un espacio de cerca de dos años y medio que podemos hacer una agenda propositiva.

— ¿Cree que Fuerza Popular debe seguir presidiendo la Mesa Directiva?

Bueno, es un tema que se tiene que ver en su momento en el mes de julio y que al final lo van a decidir los propios parlamentarios, no se ha conversado absolutamente nada todavía respecto a la Mesa Directiva. Adelantarme sería una especulación.

— ¿Su bancada tiene la capacidad para seguir conduciendo el Parlamento?

Nosotros sí tenemos la capacidad, otras fuerzas políticas también pueden tener parlamentarios que tengan esa aspiración. Eso se va a definir en base a las conversaciones que se tenga con otras bancadas y buscando los consensos.

— ¿Apostarían ahora por una mesa plural, es decir ya no irían solos sino que estarían dispuestos a ir con otras agrupaciones?

Sí, yo creo que eso es lo que podríamos impulsar [...] una mesa abierta y plural con otras bancadas.