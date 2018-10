Tomar una cerveza puede ser divertido si se hace con amigos o para disfrutar de un momento de tranquilidad a solas al terminar la jornada diaria. Pero hay quienes prefieren no hacerlo pues en una botella de 355 ml hay, en promedio, 142 calorías. Un exceso para algunos, ya que equivale a comerse media hamburguesa, con papas fritas y todas las cremas.



¿Pero qué pasa con quienes buscan un balance entre una vida social activa y un cuerpo sano? Para ellos, llegó al mercado peruano Michelob Ultra, una cerveza light superior con tan solo 95 calorías y 2,6 carbohidratos: 51% menos calorías que un cuba libre y 54% menos que una copa de vino*. Es una cerveza premiun de sabor superior, la respuesta que buscan quienes valoran estar en armonía con su cuerpo



Aunque muchos creen que una cerveza con menos calorías pierde su sabor original y les puede resultar insípida, esto no sucede con Michelob Ultra, que se caracteriza por la dulzura y la amargura de su sabor en un mismo nivel. Tiene notas sutiles de cítricos envueltas en un color claro y dorado.



Esta nueva cerveza es del portafolio de Backus Ab In Bev y se encuentra en su presentación de 355 ml. Desde octubre se puede encontrar en autoservicios, supermercados, restaurantes y bares, y busca captar un público que hasta el momento parecía olvidado en el segmento de las cervezas: aquellos que buscan un estilo de vida saludable pero que a la vez se divierten.



Para más información sobre esta nueva cerveza, ingresa aquí.



*Las calorías se basan en mediciones promedio. Fuente: USDA. Contenido referencial 250ml de vino, 50ml de ron + 200ml de cola negra vs. Michelob Ultra 355ml