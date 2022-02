Un año bisiesto es un año que tiene un día extra en el calendario. Eso quiere decir que en lugar de tener 365 días, tiene 366. Se dice que son bisiestos todos los años que son divisibles por cuatro, pero con algunas excepciones: si cumple con el requisito previo pero es divisible por 100, no será bisiesto, a menos que sí se pueda dividir por 400.

Por ejemplo, los años 800, 1200 y 2000 fueron bisiestos, pero 1700 y 1900 no lo fueron porque no son divisibles por 400, a pesar de que son divisibles por cuatro. Asimismo, el 2400 es año bisiesto, mientras que 2100, 2200, 2300 y 2500 no lo son.

¿Cuándo será el próximo año bisiesto?

Los años bisiestos ocurren en un periodo de cuatro años y se contabilizan en números pares, por ejemplo, el último año bisiesto ocurrió en el año 2020. Los 5 próximos años bisiestos serán:

2024

2028

2032

2036

2040

¿Cuál es el origen del año bisiesto?

El “año bisiesto” deriva del latín “bis sextus dies ante calendas martii”, que español significa: el sexto día antes del primer día de marzo, que correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y el 24 de febrero. La práctica de incluir un día adicional inicia con la creación del calendario juliano y un decreto del emperador romano Julio César.

El calendario juliano creó la directiva de añadir un día adicional cada cuatro años pero no seguía la regla del siglo divisible por 400, debido a que solo tenía una sola regla: cualquier año divisible por cuatro sería un año bisiesto. Esta fórmula produjo demasiados años bisiestos, pero no se corrigió hasta la introducción del calendario gregoriano más de 1500 años después.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix lanzó el primer video del detrás de cámara de "Estamos muertos", la nueva serie surcoreana disponible en su plataforma.

TE PUEDE INTERESAR