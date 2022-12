A pocos días de que culmine el año 2022 y dar inicio a la celebración de Año Nuevo 2023, millones de personas se alistan para realizar las tradicionales cábalas y hacer que este nuevo año sea exitoso en todo sentido. Pero, existen cábalas más particulares que aseguran un nuevo año lleno de prosperidad. Conoce de cuáles se tratan en esta nota.

Cada país tiene distintas formas de celebrar el Año Viejo que se va y darle la bienvenida a uno nuevo, mediante una serie de rituales que sirven para cerrar un ciclo y empezar otro con buen pie, según indica BBC.

Ante ello, algunas cábalas son muy conocidas, como las famosas 12 uvas que tienes que comer una por cada campanada a las doce de la noche mientras pides un deseo, por cada uva. Por ello, te dejamos una lista de cábalas poco usuales para realizar durante el Año Nuevo 2023.

CÁBALAS MÁS EXTRAÑAS PARA RECIBIR EL 2023

TIRAR AGUA POR LA VENTANA

El agua es un potente catalizador de cambio y de renovación. Pero en algunos países tienes que andar con cuidado que no te caiga un balde de agua en la cabeza si estás caminando por la calle en el último día del año.

En Uruguay se celebra “el baldazo”, que es tirar un balde lleno de agua por la ventana hacia la calle. Se dice que esta tradición ahuyenta las penas del año que se termina y le da la bienvenida a uno lleno de prosperidad. Otras versiones escatiman la cantidad y en vez de un balde arrojan un vaso o una “bombita”, un globo lleno de agua.

TIRAR PAPELES POR LA VENTANA

Esta cábala puede obedecer a la tradición de deshacerse de todo lo viejo para hacerle espacio a los nuevos objetos que te traerá el año nuevo.

No necesariamente tienen que ser calendarios. En algunos países acostumbran a limpiar la casa a fondo como acto purificador, ya sean esos zapatos que ya no usas o algo que no necesites.

LA QUEMA DEL AÑO Y “LAS VIUDAS”

En muchos países latinoamericanos se procede a quemar un muñeco o monigote hecho de materiales inflamables, como papel, aserrín y ropa vieja.

Esta tradición viene acompañada de “las viudas”, hombres vestidos de mujeres con exagerado maquillaje y peluca que “lloran” por “el viejo” mientras pasean entre el tráfico pidiendo una recolecta que después utilizarán para la fiesta.

Minutos antes de la medianoche, se da lectura al testamento, preparado con mucho humor y sátira, en medio de los llantos de dolor de las viudas. La gente asiste celebrado haciendo otros rituales, como las doce uvas y el paseo de las maletas.

LENTEJAS, PERO NO SOLO PARA COMERLAS

Hay quienes no se limitan solo a comerlas. También hay personas que procuran poner lentejas en aquellos lugares donde suele haber dinero, como los bolsillos de la ropa o la billetera.

También hay quienes reciben el Año Nuevo abrazando a sus queridos con un puñado de lentejas en la mano, o quienes colocan estos granos en los rincones de la casa para procurar que la buena suerte llegue al hogar.

EKEKO

En Perú y Bolivia no puede faltar el ekeko, una figurita de unos pocos centímetros que representa a un hombre vestido a la manera típica de los altiplanos andinos.

Aunque el culto a este personaje no se limita al Año Nuevo, las personas lo toman como una oportunidad idónea para tener presente a esta deidad aimara.

EL HUEVO

En algunos países de Centroamérica se acostumbra a cascar un huevo y ponerlo en un vaso con agua. Hay quienes lo dejan toda la noche del 31 de diciembre a la intemperie al lado de la ventana, o incluso lo ponen bajo la cama. Se dice que la forma que adopte el huevo será lo que depara el nuevo año.