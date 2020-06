Uno de los temas virales en Twitter registrados el martes 23 de junio es el caso de Telmo. Este caso ganó notoriedad luego de que un usuario publique un audio en el que se escucha cómo una mujer ofendía a un practicante por, supuestamente, no haber realizado bien su trabajo.

El hashtag #Telmo hace referencia al caso de Telmo Paz Valdez, un joven abogado que realizaba sus prácticas para un reconocido estudio de abogados. La mujer que lo insulta es una antigua socia del estudio CMS Grau.

Luego de que se viralice esta caso de maltrato laboral, cientos de personas han manifestado su apoyo al joven abogado tras recibir las ofensas de su exjefa. Esta situación ha abierto un debate sobre los abusos que se cometen contra los practicantes.

¿QUIÉN ES TELMO?

Según se lee en su perfil de LinkedIn, Telmo Paz Valdez es un estudiante de Derecho que entre enero del 2018 y marzo del 2020 realizó sus prácticas preprofesionales en el estudio de abogados CMS Grau.

El joven abogado confirmó que los audios difundidos en redes sociales son veraces. Sin embargo, estos fueron realizados cuando se desempeñaba en su antiguo centro de labores. Hoy, según su perfil de LinkedIn, Telmo Paz se desempeña como practicante profesional en La Fiduciaria.

¿QUÉ PASÓ CON TELMO?

El pasado lunes por la noche, un conjunto de audios de Whatsapp fueron difundidos por redes sociales. En estos, una abogada reclamaba a Telmo por haber utilizado una matriz incorrecta. Sin embargo, no lo hacía de manera respetuosa.

En los audios se escucha que la mujer empezó a realizar los reclamos de manera calmada. Pero a los pocos segundos perdió la calma y prosiguió con varias ofensas contra el joven abogado Telmo Paz Valdez.

Al finalizar el audio, la abogada le dice a Telmo que ella no hará ese trabajo porque es el rol del practicante. Recordemos que la exjefa del joven practicante se desempeñó hasta hace poco como socia de CMS Grau y se desempeñaba en el área ambiental.

¿CÓMO DENUNCIAR ESTE TIPO DE MALTRATOS?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tiene, entre sus funciones, fiscalizar las normas referidas a las modalidades formativas. Por lo tanto, un practicante puede acudir a ellos para hacer cumplir sus obligaciones.

Del mismo modo, aquel estudiante cuya dignidad ha sido afectada por algún tipo de maltrato verbal o físico o acoso sexual, está en su derecho de actuar de manera judicial para buscar una indemnización.

Otra de las acciones que puede tomar un practicante es la demanda judicial contra la empresa por la desnaturalización de sus prácticas. De este modo, podría exigir ser considerado como un trabajador con los derechos esenciales para el cumplimiento de sus funciones.

Esta última acción podría aplicarse si la empresa o el empleador no cumplan con el plan formativo, cuando las funciones que ejerce no sean las de un practicante o cuando no se haya firmado un convenio de prácticas de manera formal.

