La popular novela colombiana Pedro, el Escamoso, que se estrenó en decenas de países en 2001, logró cautivar a miles de seguidores en toda América Latina, debido a la historia de la trama y el carisma que transmitían cada uno de sus personajes. Entre ellos está Sandra Reyes, quien interpretaba a la recordada Doctora Paula, y que falleció este domingo 1 de diciembre en su hogar a causa de una terrible enfermedad. Esta triste noticia ha conmocionado a sus colegas y seguidores, quienes lamentan su partida y han decidido rendirle homenaje en las redes sociales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ LE PASÓ A LA ACTRIZ SANDRA REYES?

La popular y querida Sandra Reyes, quien formó parte de grandes producciones como ‘Pedro, el Escamoso’, ‘Rigo’ y más, partió este 1 de diciembre a causa de un cáncer de seno, diagnosticado hace más de un año. Durante los últimos tiempos, su salud se fue deteriorando, ya que al parecer la enfermedad se extendió hasta los huesos. Además, decidió no someterse a quimioterapias por decisión propia, según informan El Colombiano y Noticias RCN.

La muerte de Sandra Reyes ha conmocionado a sus colegas y seguidores, quienes lamentan su partida y han decidido rendirle homenaje en las redes sociales.

“La decisión de Reyes de no someterse a un proceso de quimioterapias estaría relacionado con un cambio de vida que aplicó desde hace unos años, cuando se alejó de la televisión y optó por un estilo que, en sus palabras, definía como ‘más natural’ y ‘hippie’”, reveló el medio colombiano Noticias Caracol.

¿CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SANDRA REYES?

Según sus allegados, Sandra Reyes se caracterizaba por ser una persona calmada y apasionada por la naturaleza, razón por la cual tomó la decisión de mudarse, junto a sus hijos, a una finca que había heredado de sus padres, situada en el municipio colombiano de Ubaté, en el departamento de Cundinamarca, durante los días de la pandemia, alejada del caos de la ciudad.

Sin embargo, los últimos días de la actriz fueron muy reservados, ya que había poca información sobre su enfermedad o su estado de salud. Lo que sí se sabía era que cambió su estilo de vida, dedicándose más a la meditación y a llevar una vida saludable en el campo. En dicho lugar, ella se dedicaba a trabajar en su propia huerta y, a la vez, consumía sus propios productos que sembraba.

De acuerdo con la Revista Vea, Reyes afirmó que le gustaba su vida que llevaba actualmente, es decir, en el campo junto a la naturaleza. “No me interesa vivir en la ciudad, no me siento a gusto, me siento feliz en el campo”, dijo en alguna oportunidad. Asimismo, a sus 49 años, la actriz falleció rodeada de sus seres queridos, quienes informaron que su cuerpo será trasladado hasta a la finca en Ubaté, lugar que amaba mucho.

¿QUÉ DIJO MIGUEL VARONI, ACTOR DE ‘PEDRO, EL ESCAMOSO’, TRAS LA MUERTE DE SANDRA REYES?

El actor Miguel Varoni, quien actuó junto a Sandra Reyes en las temporadas 1 y 2 de ‘Pedro, el Escamoso’, manifestó su gran pesar por la pérdida de su amiga y colega. En un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Varoni se despidió de su “Doctora Paula”, uno de los personajes más memorables de Reyes, y expresó que su ausencia dejará un gran vacío en su vida. “¡Dios me la bendiga! Siempre estará en mi corazón”, escribió el colombiano en su Instagram.