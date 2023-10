El futbolista de moda en Perú y entre los rivales de turno de la ‘Bicolor’ en esta fecha doble de octubre, es sin duda Oliver Sonne, futbolista danés que gracias a su abuela materna pudo obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) y ser convocado por Juan Reynoso. La llegada del jugador del Silkeborg IF al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez coincidió con la emisión a nivel nacional de un sketch humorístico protagonizado por artistas del rubro en “JB en ATV”, espacio liderado por Jorge Benavides que recordó cómo fue el trámite de ‘Choliver Sonson’ en la ‘Reñiec’. Te mostramos la divertida parodia que exhibe al lateral derecho con raíces peruanas solicitando su primer DNI en compañía de Carrillo, Lapadula, y otros.

PARODIA DE “JB EN ATV” SOBRE LA PRESENCIA DE OLIVER SONNE EN RENIEC PARA SOLICITAR SU PRIMER DNI

La confirmada convocatoria de Oliver Sonne por parte de Juan Reynoso para la disputa de la fecha 3 y 4 de las Clasificatorias 2026, causó revuelo en suelo peruano e impactó en medios televisivos tales como “JB en ATV”, programa humorístico que gracias al trabajo de Jorge Benavides y su elenco, recreó el momento en el que el joven danés de 22 años se acercó a la ‘Reñiec’ para solicitar el DNI que había tramitado previamente con la ayuda de la Embajada de Perú en Suecia.

En el sketch de más de 30 minutos de duración emitido el sábado 7 de octubre, mismo día de arribo del futbolista del Silkeborg IF en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se observa la participación de André Carrillo interpretado por Martín Farfán y Paolo Guerrero por Alfredo Benavides, entre otros como Ruidíaz y Flores, quienes liderados por el ‘Depredador’ planean impedir que el nuevo jugador de la ‘Bicolor’ reciba el documento oficialmente, y así evitar perder notoriedad por su aspecto físico.

‘Fermín’ es el encargado de la sucursal de la ‘Reñiec’ donde ‘Choliver Sonson’ llegó para solicitar su DNI por primera vez, vestido con el uniforme del club danés y un poco desconcertado por la ubicación de la agencia registral sin saber que tendría que superar varias pruebas para el otorgamiento de la credencial peruana.

Primero, el Oliver Sonne de “JB en ATV” interpretado por ‘Yuca’ tuvo que ver bailes típicos del Perú e indicar el nombre o procedencia de los mismos, adivinar lo propio en base a imágenes y finalmente resolver preguntas sobre históricos personajes de la historia nacional.

De manera sorpresiva, el futbolista del Silkeborg IF contestó acertadamente a cada una de las interrogantes formuladas en el divertido sketch humorístico con la finalidad de que no reciba el DNI definitivamente, aunque la última conjetura no le dejó chance, y terminó retirándose de la ‘Reñiec’ para alegría de los seleccionados del equipo de Reynoso que no lo querían vistiendo la ‘Blanquirroja’ pese a haberse nacionalizado.

¿CÓMO REACCIONÓ OLIVER SONNE ANTE EL RECIBIMIENTO DE LA HINCHADA PERUANA EN LOS EXTERIORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ LUEGO DE HABERSE NACIONALIZADO?

Tras los trámites referentes a su DNI gracias a las gestiones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y lógicamente al parentesco con Elsa Christensen, abuela materna, Oliver Sonne arribó a suelo limeño para incorporarse por primera vez a la selección peruana y jugar las Clasificatorias 2026.

Finalmente, el futbolista nacido en la ciudad danesa de Herfølge y que milita en el Silkeborg IF, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para sumarse a los entrenamientos de la ‘Bicolor’, y ponerse a las órdenes de Juan Reynoso con miras a los partidos que afrontará contra Chile en Santiago y Argentina en la capital, siendo recibido cariñosamente por algunos hinchas blanquirrojos que lo esperaron a las afueras del terminal aéreo.

Al grito de “Sonne”, Oliver hizo su aparición junto al gerente y subgerente de Selecciones, Franco Navarro, y con una sonrisa a flor de piel respondió al saludo levantando la palma del brazo derecho para luego dirigirse hacia la minivan que lo trasladaría al Hotel Hyatt ubicado en San Isidro.

Luego de la breve presentación pública en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el jugador danés con ascendencia peruana de 22 años conoció a los que a partir de ahora serán sus compañeros en el combinado bicolor durante cada fecha doble por Eliminatorias Sudamericanas 2026, y uno de ellos en particular le dio una divertida bienvenida que terminó viralizándose en redes sociales.

OLIVER SONNE: ¿CÓMO FUE RECIBIDO EL JUGADOR DANÉS POR LA SELECCIÓN PERUANA EN EL HOTEL DE CONCENTRACIÓN Y POR QUÉ LA BIENVENIDA DE YOTÚN SE VOLVIÓ VIRAL?

Oliver Sonne es el primer futbolista nacido en Dinamarca que defenderá la camiseta de la selección peruana de fútbol, y desde la previa a su llegada se comentó que el tema del idioma le costaría un poco al momento de comunicarse tanto con Juan Reynoso como con jugadores que quizá nunca militaron en Europa.

Tal es el caso de Yoshimar Yotún y un “verbo to be” que terminó empleando de una manera muy divertida y afectuosa cuando conoció personalmente al lateral derecho del Silkeborg IF, y apenas lo vio le dijo “Hi my friend”.

“How are you”, le preguntó el volante y capitán de Sporting Cristal mientras se acercaba a él para saludarlo en unas imágenes que se volvieron viral en TikTok, y continuó con la presentación formal a través de un “My name is Yoshimar”.

En un ambiente de camaradería, y luego de abrazar a un Oliver Sonne que no dejaba de sonreír, Yotún entró en confianza para decirle que podía llamarlo “Yoshi para los friends”, y darle paso al resto de jugadores de Liga 1 que lo seguían como Carlos Zambrano, Yostin Alarcón y Joao Grimaldo.

Y así la cuenta oficial en TikTok de la ‘Bicolor’, publicó un extracto de lo que fue el primer almuerzo del futbolista danés con ascendencia peruana de 22 años en compañía también de Juan Reynoso, y a falta del arribo de los demás integrantes de la selección peruana provenientes del extranjero con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos ante Chile y Argentina, respectivamente.