El transporte marítimo se ha convertido en un eje esencial para el comercio internacional, ya que permite movilizar millones de productos entre continentes con rapidez y eficiencia. En este escenario, las navieras compiten por construir barcos de carga cada vez más grandes, capaces de optimizar rutas y abaratar costos operativos.

Entre estas gigantescas embarcaciones destaca una que ha sorprendido al mundo por sus dimensiones y capacidad sin precedentes. Con tecnología de última generación y un diseño pensado para mover enormes volúmenes de carga, se ha consolidado como un referente de la ingeniería naval moderna. Descubre cómo es y qué representa este titán de los mares para el comercio mundial.

¿CUÁL ES EL BARCO DE CARGA MÁS GRANDE DEL PLANETA?

El título de coloso de los océanos lo ostenta el Ever Ace, un portacontenedores operado por la naviera taiwanesa Evergreen Marine. Su capacidad total asciende a 23.992 TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), lo que lo posiciona como uno de los buques más grandes y eficientes jamás construidos. Esta magnitud le permite trasladar simultáneamente cerca de 24.000 contenedores, según informa Diario Uno.

Ever Ace, el barco de carga más grande del planeta. | Foto: VesselFinder

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTA EL EVER ACE?

El Ever Ace destaca no solo por su capacidad de carga, sino también por sus características técnicas que lo convierten en un referente de la ingeniería naval. Entre los puntos más importantes están:

Dimensiones imponentes : alcanza los 400 metros de eslora y 61,5 metros de manga, lo que lo convierte en una de las embarcaciones más largas y anchas del mundo. Estas proporciones le permiten transportar miles de contenedores de forma simultánea manteniendo estabilidad en alta mar.

: alcanza los 400 metros de eslora y 61,5 metros de manga, lo que lo convierte en una de las embarcaciones más largas y anchas del mundo. Estas proporciones le permiten transportar miles de contenedores de forma simultánea manteniendo estabilidad en alta mar. Construcción avanzada: fue fabricado en Corea del Sur con materiales de alta resistencia y estructuras diseñadas para soportar cargas extremas. Su diseño optimiza la seguridad y la durabilidad a lo largo de extensas rutas comerciales.

fue fabricado en Corea del Sur con materiales de alta resistencia y estructuras diseñadas para soportar cargas extremas. Su diseño optimiza la seguridad y la durabilidad a lo largo de extensas rutas comerciales. Sistemas de propulsión eficientes: incorpora tecnología que reduce el consumo de combustible y mejora el rendimiento en cada viaje, disminuyendo el impacto ambiental y aumentando la sostenibilidad operativa.

incorpora tecnología que reduce el consumo de combustible y mejora el rendimiento en cada viaje, disminuyendo el impacto ambiental y aumentando la sostenibilidad operativa. Vida útil prolongada: la combinación de ingeniería moderna y materiales de última generación asegura un funcionamiento confiable durante décadas, respondiendo a las crecientes exigencias del comercio global.

¿QUÉ RUTAS OPERA EL EVER ACE?

El Ever Ace conecta puertos estratégicos de Asia con los de Europa, dos de las regiones con mayor flujo de mercancías en el mundo. Gracias a su tamaño, logra transportar más carga en menos viajes, lo que implica una reducción en los costos logísticos y en los tiempos de traslado.

¿QUÉ IMPACTO TIENE EL EVER ACE EN LA INDUSTRIA NAVIERA?