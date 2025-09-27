En el mundo, las vías fluviales son consideradas importantes debido a que se utilizan como un medio de transporte económico y ecológico para bienes y personas, sobre todo, para mercancías pesadas y a granel. Inclusive, no solo permiten la conexión interna con regiones alejadas, sino que también se consolidan como rutas estratégicas para el comercio internacional, al facilitar tanto la importación como la exportación de productos. En ese contexto, existe una construcción marítima artificial que permite el pase de más de 20 000 barcos, considerado una maravilla de la ingeniería. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA VÍA FLUVIAL MÁS TRANSITADA EN EL MUNDO?

El Canal de Suez, inaugurado en 1869 y ubicado en Egipto, es considerado una de las vías marítimas más relevantes en todo el mundo. Esta ruta navegable artificial une el mar Mediterráneo con el mar Rojo y permite a las embarcaciones reducir de manera significativa el recorrido entre Europa y Asia, evitando el extenso rodeo por el Cabo de Buena Esperanza, en África.

Asimismo, a través del Canal de Suez transita aproximadamente el 12 % del comercio marítimo global, con un alto volumen de petróleo procedente del Medio Oriente hacia Europa y América, además de contenedores y materias primas. Su operatividad resulta esencial para el transporte de hidrocarburos, mercancías y productos manufacturados, lo que lo convierte en un punto estratégico del comercio internacional y de la geopolítica mundial.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE SUEZ

A continuación, te presentamos las principales características del Canal de Suez en Egipto compartido por la plataforma diario UNO y considerado uno de los más importantes en el mundo: