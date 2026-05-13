Empezó la cuenta regresiva. Las empresas del sector privado tienen solo hasta este viernes (15 de mayo) para cumplir con el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al periodo noviembre 2025 – abril 2026. Este beneficio laboral, otorgado como un respaldo económico ante una eventual pérdida de empleo, se calcula considerando el sueldo del trabajador y el tiempo laborado durante el semestre, por lo que el monto equivale aproximadamente a medio sueldo más una proporción de la gratificación recibida en diciembre.

Tienen derecho a este pago los trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, cumplan una jornada mínima de cuatro horas diarias y hayan laborado al menos un mes completo dentro del semestre que se calcula. Este beneficio corresponde tanto a trabajadores con contrato indefinido como a aquellos con contrato a plazo fijo o a tiempo parcial superior a cuatro horas diarias.

Con el sueldo mínimo vigente de S/ 1,130, un trabajador que completó el semestre laboral recibiría aproximadamente S/ 659 por CTS. Este cálculo considera un sueldo básico de S/ 1,130 más un sexto de la gratificación (S/ 188.33), dando una base computable aproximada de S/ 1,318.33. El monto final puede variar dependiendo de factores como asignación familiar, días efectivamente laborados u otros conceptos remunerativos.

“La CTS puede convertirse en una herramienta útil para fortalecer las finanzas personales si se utiliza de manera planificada. Más allá del monto, lo importante es definir con anticipación qué objetivo tendrá ese dinero y evitar decisiones impulsivas apenas llegue a la cuenta”, señaló Diego Córdova, gerente de Productos Pasivos de Alfin Banco.

El depósito de la CTS por el periodo mayo–octubre vence el 15 de noviembre, recordó la CCL. Foto: Andina.

En ese contexto, el ejecutivo comparte tres recomendaciones prácticas para aprovechar mejor estos fondos y hacer que ese dinero genere mayor valor desde el primer momento:

Ponerlo a rendir desde el primer día

Una alternativa es destinar la CTS a instrumentos de ahorro que generen intereses, como los depósitos a plazo fijo. Esta opción puede resultar atractiva para quienes no necesitan disponer del dinero de inmediato y buscan hacerlo crecer de manera segura y predecible. Este tipo de producto se encuentra protegido por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), cuya cobertura alcanza hasta S/ 117,200.

Crear un fondo de emergencia

La CTS también puede utilizarse para construir un respaldo financiero frente a gastos inesperados, desempleo o emergencias familiares. Mantener estos fondos en una cuenta de ahorro con rentabilidad permite conservar liquidez y, al mismo tiempo, generar intereses mientras el dinero permanece depositado. Contar con un fondo de emergencia puede ayudar además a evitar el uso de créditos de consumo o endeudamiento innecesario ante imprevistos.

Utilizarlo para fortalecer un emprendimiento o reorganizar deudas

Otra posibilidad es destinar parte de la CTS a impulsar pequeños negocios, financiar herramientas de trabajo, capacitaciones o amortizar deudas con tasas elevadas. Utilizar estos recursos de forma estratégica puede contribuir a mejorar la estabilidad financiera y reducir cargas económicas en el mediano plazo, especialmente en un contexto donde muchas familias buscan reorganizar sus finanzas.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Ley N.° 32322, los trabajadores podrán disponer libremente del 100 % de sus depósitos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.