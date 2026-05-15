Por Redacción EC

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es uno de los principales beneficios laborales en el Perú y funciona como un respaldo económico para los trabajadores del sector privado en caso de desempleo. Este derecho obliga a los empleadores a realizar depósitos semestrales, programados en los meses de mayo y noviembre, como una forma de protección financiera ante la pérdida del empleo. Debido a esta función, la CTS es considerada por especialistas como una especie de “seguro de desempleo” dentro del sistema laboral peruano. Sin embargo, este beneficio no es para todos los trabajadores del sector privado, ya que su acceso depende del cumplimiento de determinados requisitos establecidos por la normativa laboral. Además, los expertos señalan que la CTS no debe confundirse con la gratificación, pago extraordinario que se entrega en julio y diciembre con motivo de Fiestas Patrias y Navidad.