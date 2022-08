Hay expresiones en el mundo que al oírse puede parecer que se escriben de una manera, pero cuando se revisa en la Real Academia de la Lengua Española, podemos notar que es completamente diferente, y hasta incluso, el uso que se les suele dar, también cambia. Es por eso que en esta nota te mostraremos una de las dudas más frecuentes al momento de escribir, que es el uso del sino, junto y separado.

Antes de continuar, es importante recordar que estas normas de escritura nacen a partir del uso diario de una comunidad y que el ente que recopila todas estas normas y formas de habar es la Real Academia de la Lengua Española, por lo que todo lo que se tenga que decir, debe tener como referencia a esta institución.

Ahora sí, a continuación, cuáles son los usos que se le da al sino, si no; junto y separado y cuáles son sus diferencias, además de otra información que deberías conocer acerca de este tema.

CUÁNDO SE ESCRIBE SINO

Esta es una de las dudas más frecuentes consultadas en los diccionarios y en las redes sociales. Y es que, aunque su fonética no ayuda a distinguir cuando es junto o separado el texto, según lo mencionado por la RAE, esta palabra tiene un uso especial.

“Se escribe sino el nombre con el significado de ‘fatalidad o destino’ (Este es mi sino) y la conjunción adversativa (No lo hizo él, sino ella)”, explica la RAE.

CUÁNDO SE ESCRIBE SI NO, SEPARADO

Respecto al uso del si no, de manera separada, también es una de las dudas más frecuentes consultadas por los usuarios de las redes sociales en diccionarios físicos y digitales, y es que como en la primera palabra, que pudimos ver líneas arriba, la fonética de estas dos palabras no ayuda mucho a distinguir si es junto o separado como se escribe.

“Se escribe si no la combinación de la conjunción condicional si y el adverbio de negación no: Si no lo quiere, puede dejarlo en el plato; Que lo haga Ana y, si no, María”, explica la RAE respecto a la controversia.

QUÉ ES LA RAE

La Real Academia Española es una institución cultural española con sede en Madrid, España. Esta y otras veintitrés academias de la Lengua correspondientes a cada uno de los países donde se habla el español conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta institución es la encargada de normar el uso correcto del castellano en sus diferentes formas.