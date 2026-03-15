Resumen

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Los tipos de fondo de las AFP son las diversas alternativas que existen para que los afiliados puedan invertir sus aportes (Foto: Andina)
Los tipos de fondo de las AFP son las diversas alternativas que existen para que los afiliados puedan invertir sus aportes (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El aporte hacia las AFP que aparece en la boleta de pago suele generar dudas entre los afiliados: ¿cuánto se destina realmente al fondo?, ¿qué parte corresponde a comisión?, ¿qué cubre el seguro? Entender cómo se distribuye ese aporte mensual es clave para planificar mejor el futuro financiero.