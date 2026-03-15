El aporte hacia las AFP que aparece en la boleta de pago suele generar dudas entre los afiliados: ¿cuánto se destina realmente al fondo?, ¿qué parte corresponde a comisión?, ¿qué cubre el seguro? Entender cómo se distribuye ese aporte mensual es clave para planificar mejor el futuro financiero.

El aporte obligatorio de un trabajador dependiente está compuesto por tres elementos establecidos por ley y comunes a todas las AFP del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

1. Aporte previsional: 10% para tu fondo

El primer componente es el aporte previsional, equivalente al 10% del sueldo mensual. Este monto se deposita íntegramente en la cuenta individual del afiliado y se invierte con el objetivo de generar rentabilidad en el tiempo.

La finalidad es que, al momento de la jubilación, el trabajador cuente no solo con lo aportado, sino también con el crecimiento obtenido por las inversiones. En el caso de AFP Integra, el Fondo 2 (donde se encuentra el 88% de sus clientes) alcanzó una rentabilidad de 18.74% en los últimos 12 meses, al cierre de enero de 2026.

¿Cómo se dividen los aportes a tu AFP? Aquí te lo contamos | Foto: AFP

2. Prima de seguro: protección ante contingencias

El segundo componente es la prima de seguro, que representa el 1.37% del sueldo mensual. Este monto se determina en un proceso de licitación pública en el que participan las compañías de seguros y cubre invalidez, fallecimiento y gastos de sepelio, protegiendo tanto al afiliado como a su familia.

“La constancia en los aportes permite no solo acumular ahorro previsional, sino también mantener activa la cobertura del seguro”, explica Shirley Parodi, gerente de Operaciones de AFP Integra.

3. Comisión: ¿dónde está la diferencia?

La principal diferencia entre las distintas AFP se encuentra en la comisión. Actualmente existen dos esquemas de cobro.

Comisión sobre el saldo

De acuerdo con la SBS, el 82.4% de los afiliados al SPP se encuentra bajo este esquema. En este caso, la comisión se calcula sobre el saldo acumulado en el fondo y, aunque el porcentaje es anual, se descuenta mensualmente.

Por ejemplo, en AFP Integra la comisión sobre el saldo es de 0.78% anual, lo que equivale aproximadamente a S/ 0.65 al mes por cada S/ 1,000 ahorrados.

Comisión por flujo

También conocida como comisión sobre la remuneración, consiste en el descuento mensual de un porcentaje aplicado al sueldo, que varía entre 1.47% y 1.69% según la AFP. Este esquema se mantiene únicamente para quienes decidieron permanecer en él en 2013.

¿En qué se diferencian las comisiones de cada AFP? | Foto. AFP

¿Se puede cambiar de esquema?

La Ley N.º 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional, establece disposiciones que permitirán migrar del esquema por flujo hacia el de comisión sobre el saldo (o fondo), bajo las condiciones que establezca la SBS.

Revisar periódicamente el estado de cuenta permite conocer en qué esquema se encuentra cada afiliado y comprender con mayor claridad cómo se distribuyen sus aportes.

“Informarse ayuda a entender que la mayor parte del descuento mensual se destina al ahorro previsional y a la protección del afiliado y su familia, mientras que las comisiones responden a esquemas regulados”, concluye Parodi. “Contar con esta información es clave para tomar decisiones responsables y planificar con mayor tranquilidad el futuro financiero”.