El calor continúa haciéndose sentir en Lima y genera expectativa entre los ciudadanos sobre las condiciones del tiempo durante la jornada. Ante este panorama, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico para este lunes, 23 de noviembre, con información sobre las temperaturas previstas y el comportamiento del clima en los distintos sectores de la capital.

Pronóstico de clima del Senamhi:

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Este tendrá un temperatura máxima de 31°C y mínima de 30°C, el día iniciará con un cielo cubierto entre cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.

El pronóstico para Lima Norte, entre 31 y 32°C, Lima Oeste una máxima de 28°C y una mínima de 24°C. Se prevé un cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , llovizna hacia la madrugada y por la noche.

Lima registra picos de 35°C de sensación térmica este mediodía en medio de aviso de incremento del calor

La ciudad de Lima registró valores de sensación térmica de hasta 35 °C desde el mediodía de este miércoles 18 de noviembre, en el contexto de un incremento sostenido de las temperaturas diurnas a nivel nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó a las 2:20 p.m., a través de sus canales oficiales, que las estaciones meteorológicas de la capital reportaron temperaturas del aire cercanas a los 31 °C.

De acuerdo con el mapa de sensación térmica difundido por la institución, la estación ubicada en Jesús María alcanzó la marca más elevada de la metrópoli con 35 °C. En tanto, la estación de La Molina registró un índice de 34 °C, mientras que los puntos de monitoreo instalados en Carabayllo y Santiago de Surco contabilizaron 33 °C.