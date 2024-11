Universitario de Deportes se coronó como flamante bicampeón del fútbol peruano. El último domingo, en medio de gran expectativa, los merengues igualaron sin goles ante Los Chankas en Andahuaylas y, tras la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC, la ‘U’ se llevó el Torneo Clausura. En este contexto, Jairo Concha, volante de los cremas, se convirtió en el protagonista de un video viral que viene dando que hablar en redes sociales.

En plena celebración merengue, en el que estuvieron presentes los futbolistas cremas, se ve al volante exAlianza Lima cantando emocionado la canción “Por siempre Universitario” de Gian Marco. Este momento fue captado en video.

En dicho material audiovisual se puede ver a Concha feliz y siendo muy expresivo al cantar dicho tema del intérprete peruano, quien también es un fanático declarado del cuadro de Ate que el último fin de semana alcanzó el tan ansiado bicampeonato en su centenario.

Recordemos que Concha también paso por el club ‘íntimo’, clásico rival de Universitario. Por ese motivo, sus declaraciones al final del partido ante Los Chankas también generaron controversia. “Sé que perdí un título el año pasado, pero cómo no voy a perder contra un equipo que se saca la m*** entrenando y que son profesionales todos”, comentó a L1MAX.

Tremendo tema que a creado Gian Marco, esta Marinera se canta como la canta Jairo Concha, con Pasión. 💛 🏆 pic.twitter.com/E2CSq5gLh6 — 𝗠𝗜𝗚𝗨𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗘𝗭 🐔 (@Miguelon1924) November 5, 2024





¿Cómo celebraron los jugadores de Universitario el bicampeonato en el año de su centenario?

Asimismo, en otro video se puede ver a los jugadores bicampeones del fútbol peruano haciendo un famoso ‘trencito’. En esta coreografía están Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Marco Saravia, entre otros.

Por último, Jorge Murrugarra también fue uno de los más eufóricos en pleno festejo. El volante defensivo, uno de los jugadores más utilizados por Fabián Bustos, bailó salsa en el mismo escenario.





¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)