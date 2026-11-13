El Día Mundial de la Diabetes, marcado cada 14 de noviembre, no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio significativo de los avances médicos y la dedicación de aquellos que han contribuido a mejorar la vida de millones de personas afectadas por esta enfermedad crónica. ¿Cuál es la razón por la que se la evoca especialmente el décimo cuarto día del onceavo mes? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

POR QUÉ EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES SE CONMEMORA CADA 14 DE NOVIEMBRE

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre en honor al aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, desempeñó un papel crucial en el descubrimiento de la insulina.

La insulina es una hormona vital en el tratamiento de la diabetes, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La elección de esta fecha para la conmemoración busca destacar la importancia de la investigación y el avance médico en el manejo de la diabetes, así como recordar el legado de aquellos que han contribuido significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

El Día Mundial de la Diabetes es una iniciativa global destinada a concientizar sobre la diabetes, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Celebrado el 14 de noviembre, esta fecha conmemora el aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento de la insulina, un hito crucial en el tratamiento de la diabetes.

El objetivo principal de este día es educar a la población sobre la prevención y el manejo de la diabetes, así como abogar por un mayor acceso a la atención médica y promover estilos de vida saludables para prevenir la aparición de la enfermedad.

Además, se utiliza como plataforma para impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la diabetes.

QUÉ ES LA DIABETES

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre. Esto ocurre cuando el organismo no produce suficiente insulina (una hormona que regula el azúcar en la sangre) o cuando el cuerpo no puede utilizar efectivamente la insulina que produce. La insulina es crucial para permitir que las células utilicen la glucosa como fuente de energía.

Existen varios tipos de diabetes, siendo los más comunes la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico ataca y destruye las células productoras de insulina en el páncreas, mientras que en la diabetes tipo 2, el cuerpo no utiliza la insulina de manera eficiente. Además, hay casos de diabetes gestacional, que se desarrolla durante el embarazo.

CUÁLES SON ALGUNOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES

Los síntomas de la diabetes pueden incluir aumento de la sed, necesidad frecuente de orinar, pérdida de peso inexplicada, fatiga y visión borrosa.

El manejo de la diabetes generalmente implica cambios en el estilo de vida, medicamentos y, en algunos casos, insulina.

El control adecuado de la diabetes es crucial para prevenir complicaciones a largo plazo, como enfermedades cardíacas, daño renal, problemas oculares y neuropatía.