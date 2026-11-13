Pedro Gallese evitó que la selección boliviana abriera el marcador con una importante intervención durante el amistoso internacional frente a Perú. El arquero nacional respondió con buenos reflejos ante el ataque del conjunto visitante y logró mantener su arco en cero.

La acción del guardameta fue clave para sostener la ventaja de la ‘Bicolor’, que se encontraba arriba en el marcador gracias a un gol de penal de Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano se encargó de convertir desde los doce pasos y poner en ventaja al equipo nacional.

Con el resultado a favor, Perú buscaba mantener el control del encuentro ante una selección boliviana que intentaba reaccionar y encontrar espacios para generar peligro en campo rival. En ese contexto, Gallese apareció para responder ante una de las aproximaciones más peligrosas del conjunto visitante.

El ‘Pulpo’, mostró sus reflejos para impedir que el balón terminara en el fondo de su portería. Su atajada evitó el gol del empate y permitió que la selección peruana conservara la ventaja en un momento importante del compromiso.

El amistoso representa una nueva prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes, que busca consolidar su propuesta futbolística y evaluar alternativas de cara a sus próximos desafíos internacionales. Ante Bolivia, la ‘Bicolor’ también cuenta con el respaldo de los hinchas que llegaron a Matute para acompañar a la selección.

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