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Por Redacción EC

Pedro Gallese evitó que la selección boliviana abriera el marcador con una importante intervención durante el amistoso internacional frente a Perú. El arquero nacional respondió con buenos reflejos ante el ataque del conjunto visitante y logró mantener su arco en cero.

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