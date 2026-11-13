La selección peruana dirigida por Mano Menezes afronta un nuevo amistoso de preparación con miras a las Eliminatorias 2030. Perú enfrenta a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva este viernes 13 de noviembre. A continuación, te presentamos la alineación de la escuadra bicolor.

Al arco, iría el capitán Pedro Gallese. La saga defensiva estaría conformada por Matías Lazo, Fabio Gruber, Alfonso Barco y Marco López. Más adelante, la volante integrada por Wilder Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Andy Polo y Oslimg Mora.

Finalmente, los encargados del ataque nacional serían: Maxloren Castro y Gianluca Lapadula. En la banca esperando su oportunidad estaría Bassco Soyer, Adrián Ugarriza y Jhonny Vidales.

Alineación de Perú vs. Bolivia por amistoso FIFA

Pedro Gallese; Matías Lazo, Fabio Gruber, Alfonso Barco, Marco López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Oslimg Mora; Maxloren Castro y Gianluca Lapadula.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia HOY por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Bolivia se jugará este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 8:00 PM (hora peruana y colombiana) en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Bolivia por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En Bolivia, el partido va a través de Unitel.