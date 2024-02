Christian Cueva realizó una videollamada con el programa “América Hoy” para hablar sobre la polémica infidelidad que vivió con Pamela Franco en 2018, y aclarar que, si bien conoció a muchas personas en su vida, nunca tuvo un affaire con otras mujeres con las que ha sido vinculado, como Chris Soifer o Rosángela Espinoza.

“Si conocí, pero no, para nada (tuve un affaire con Chris Soifer o Rosángela Espinoza). Mi vida cambió mucho, pero si me arrepiento de tomar esas malas decisiones de conocer o no conocer a alguien”, expresó en el programa de espectáculos.

Asimismo, quiso precisar que tuvo contacto con una de ellas, pero solo de manera online. “Con la única persona que tuve contacto fue con esta chica Soifer se podría decir. Tuve contacto por WhatsApp, comunicación indebida. Desde ahí estoy fallando y desde ahí pido perdón”, mencionó.

De esta manera, el futbolista negaba haber tenido romance alguno con las mencionadas modelos. Sin embargo, su aún esposa Pamela López quiso desmentir sus declaraciones y conversó por WhatsApp con la producción del programa “Magaly TV La Firme” para señalar que sí tuvo un vínculo con una de ellas: la hermana de Michelle Soifer.

¿CÓMO SE CONOCIERON CHRIS SOIFER Y CHRISTIAN CUEVA?

De acuerdo con López, en el año 2015, tras varios rumores de una cercanía entre Cueva y Soifer, y luego de que la modelo evitara una pregunta sobre el padre de sus hijos en “El valor de la verdad”, decidió encarar a su esposo para descubrir si cometió traición.

“Le encaré cada cosa, pero más decidida a finalizar si no era honesto conmigo, y ahí fue que nos sentamos a conversar y le dije que tenga coraje y valentía para decirme la verdad de cada una. (...) Yo vería si lo perdonaba o no”, contó López.

Fue en este momento cuando Cueva le cuenta que llegó a interactuar en persona con la hermana de Michelle Soifer. “Me dijo que efectivamente había salido con ella, que la conoció en Barrunto, que se escribían. Y luego ella va a un depa Airbnb en Miraflores a una reunión y tomaron ahí...”, se lee en un mensaje de Pamela.

“Y que luego también fue a la cochera de una concentración. La llevó un tipo repudiable en todo aspecto llamado César Mejía Melly, que en ese entonces era su chofer y alcahuete de todo. Él la llevó en carro al estacionamiento de una concentración para que se vean”, agregó.

Tras confirmar que Cueva y Soifer sí llegaron a verse en persona, Pamela López fue consultada por si su aún esposo le confirmó que le fue infiel con la modelo y que la vio más de una vez. “Él le pondrá la etiqueta que quiera, pero desde el momento que se escribe con alguien de la manera como lo ha hecho, obvio ya es infiel”, respondió.

¿CÓMO EMPEZÓ A SOSPECHAR PAMELA LÓPEZ DE UNA POSIBLE INFIDELIDAD DE CHRISTIAN CUEVA CON CHRIS SOIFER?

De acuerdo con Pamela López, empezó a escuchar vínculos de Chris Soifer con su esposo en el año 2015. “La primera vez que supe de su existencia o escuché un rumor fue en el 2015, cuando esa tipa trabajaba en un programa de Latina. Mencionaron algo como que él la recogió del canal o algo así, y ella confirmó que era su amigo”, contó.

Tras escuchar tales rumores en televisión, López rápidamente le preguntó por el asunto a su pareja: “Le pregunté y me dijo que no la conocía, que no entendía porque decía eso y que lo iba a solucionar”.

Si bien en un principio Christian Cueva negó haber tenido algo con Chris Soifer y salió ileso de la situación, siguieron saliendo rumores sobre ambos, como el hecho de que se vieron en un departamento en Miraflores.

Cuando fue increpado nuevamente por Pamela López, Cueva indicó que conoció a la modelo debido a que es la pareja de un amigo suyo. “Me dijo que ella es su mujer de Yordy y que por él la conoció, porque ellos estaban juntos. Y sobre el depa me dijo que ellos se vieron en la parte de la cochera de Miraflores de un depa Airbnb. Y que ella le preguntó cosas, sobre cómo es la vida en México, que ella le gustaría vivir allá y estudiar allá. O sea preguntas absurdas”.

Sin embargo, luego de que Chris Soifer se sentara en el sillón de “El valor de la verdad” en aquella época y fuera salvada de responder la pregunta sobre si tuvo un affaire con Christian Cueva, el futbolista ya no pudo seguir con sus mentiras cuando fue encarado nuevamente por Pamela López.

¿CUÁL FUE EL PEDIDO ESPECIAL QUE LE HIZO CHRIS SOIFER A CHRISTIAN CUEVA?

De acuerdo con Jeicy, exnovio de Chris Soifer, tanto la modelo como el futbolista habían hablado sobre irse a México, y en este contexto, la hermana de Michelle Soifer le pidió que deje a su familia para que cumplan con su objetivo.

“Incluso Cueva le dijo para ir a México. (...) Le pintó un mundo. Allí fue que ella le pidió a él que deje a su familia, para que se vaya con ella entiendes”, dijo Jeicy.

Sobre este asunto también consultó la producción de “Magaly TV La Firme” a Pamela López, quien indicó que el propio ‘Aladino’ le confirmó el hecho. “Eso fue lo que me contó su ex novio. (...) Si mal no recuerdo, yo también leí eso y cuando nos sinceramos de todas las cosas, él me confirma también lo mismo”, señaló Pamela.

¿PAMELA LÓPEZ LLEGÓ A CONVERSAR CON CHRIS SOIFER?

La todavía esposa de Christian Cueva reveló haber intentando comenzar una conversación con la hermana de Michelle Soifer para tratar de esclarecer la situación, pero lastimosamente no pudo obtener respuesta alguna.

“Recuerdo también haberle escrito a la tipa ésta... pero nunca tuve respuesta. Solo me bloqueó y no me dio cara de decirme nada. Le escribí al ex novio Jeicy y él me contó algunas cosas que encontró en su teléfono de ella”, comentó López.