La mítica franquicia de salvavidas que marcó la televisión de los noventa vuelve a desplegar sus torres de vigilancia en la costa californiana. La cadena FOX ha hecho oficial el lanzamiento de la nueva serie reboot de “Baywatch” (Guardianes de la bahía), un proyecto que recupera la esencia de acción, rescates extremos y drama costero que convirtió a la marca en un fenómeno global.

A continuación, te contamos todos los detalles clave sobre esta nueva producción, su elenco estelar encabezado por Stephen Amell, la fecha de estreno estimada y qué diferencias tendrá respecto a adaptaciones previas.

Stephen Amell es el nuevo líder: De Green Arrow a Hobie Buchannon

El movimiento de casting más comentado del proyecto es la llegada de Stephen Amell como protagonista principal. Tras consolidar su carrera en el género de acción dando vida a Oliver Queen en Arrow y protagonizar el drama de lucha libre Heels, Amell asume el rol de Hobie Buchannon.

A diferencia de la versión original interpretada por Jeremy Jackson, Hobie ha crecido y ha seguido los pasos de su padre, el legendario Mitch Buchannon (personaje inmortalizado por David Hasselhoff). En este reinicio, Hobie es ahora el veterano Capitán del equipo de salvavidas, encargado de liderar las operaciones marítimas de mayor riesgo y de dirigir a una nueva generación de jóvenes reclutas en las turbulentas playas de California.

Sinopsis: ¿De qué trata la nueva serie de Baywatch?

La narrativa del reboot busca equilibrar la nostalgia noventera con la adrenalina de las producciones contemporáneas. La historia sigue al equipo de salvavidas del condado en su lucha diaria contra las peligrosas corrientes del Océano Pacífico, rescates en mar abierto y situaciones de emergencia en la línea costera.

Al mismo tiempo, la trama profundiza en las dinámicas personales, relaciones románticas y rivalidades profesionales del equipo fuera del agua. A diferencia de la película cinematográfica de 2017 encabezada por Dwayne Johnson y Zac Efron —que apostó por la parodia y la comedia de clasificación R—, esta nueva versión televisiva regresa a las raíces de drama procedimental de acción y suspenso. No faltarán las icónicas secuencias de patrullaje en cámara lenta ni el distintivo uniforme rojo, pero integrados en un contexto de producción moderno y realista.

Equipo creativo y producción detrás de cámaras

Para traer de vuelta la franquicia, FOX se ha rodeado de creativos con amplia trayectoria en la televisión de acción y entretenimiento masivo:

Matt Nix (Burn Notice, The Gifted) se desempeña como showrunner y guionista principal, aportando su experiencia en el desarrollo de tramas dinámicas y personajes carismáticos.

(Burn Notice, The Gifted) se desempeña como showrunner y guionista principal, aportando su experiencia en el desarrollo de tramas dinámicas y personajes carismáticos. McG (Charlie’s Angels, Supernatural, Terminator Salvation) asume la dirección del episodio piloto y participa como productor ejecutivo a través de Wonderland Sound and Vision.

(Charlie’s Angels, Supernatural, Terminator Salvation) asume la dirección del episodio piloto y participa como productor ejecutivo a través de Wonderland Sound and Vision. Los creadores originales de la franquicia, Michael Berk, Douglas Schwartz y Gregory J. Bonann, forman parte del equipo de producción ejecutiva para garantizar el respeto al legado de la serie noventera.

Elenco confirmado: Una mezcla de experiencia y talento joven

Además del protagonismo de Stephen Amell, la serie cuenta con un reparto coral diseñado para atraer tanto a fanáticos de la era clásica como a nuevas audiencias:

Hassie Harrison (Yellowstone) interpreta a una de las salvavidas senior del equipo.

(Yellowstone) interpreta a una de las salvavidas senior del equipo. Jessica Belkin (American Horror Story) y el influenciador y actor Noah Beck se unen como parte de los nuevos reclutas en entrenamiento.

(American Horror Story) y el influenciador y actor se unen como parte de los nuevos reclutas en entrenamiento. Shay Mitchell (Pretty Little Liars, YOU) completa el grupo principal con un personaje clave dentro de la administración y logística de rescate.

Asimismo, la producción ha dejado la puerta abierta para cameos y apariciones especiales de integrantes del reparto original de los años 90.

Fecha de estreno y plataformas de emisión

El reboot de “Baywatch” tiene programado su estreno oficial en la televisión estadounidense a través de la señal de FOX, con un lanzamiento previsto en el calendario de estrenos de 2027.

Tras su emisión semanal en televisión abierta, los episodios estarán disponibles en plataformas de streaming a nivel internacional, con acuerdos de distribución global que incluyen a Prime Video en diversos territorios de América Latina y Europa.

Ficha técnica: Reboot de “Baywatch”